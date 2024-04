Deadpool & Wolverine : nouvelle bande-annonce mouvementée pour le film de Marvel

Marvel propose la deuxième bande-annonce de son prochain film Deadpool & Wolverine, regroupant Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Il s’agira du troisième film Deadpool et il fait partie du MCU.

Autant la première bande-annonce misait sur le personnage de Deadpool, autant celle du jour met en avant Wolverine.

Le trailer révèle Hugh Jackman reprenant son rôle emblématique de Wolverine, cette fois vêtu du costume jaune et bleu préféré des fans et rendu célèbre par le design du personnage dans les comics X-Men. La mise en scène ne manque pas, avec Deadpool qui demande de l’aide à un Wolverine délabré. Il semble que dans cette réalité, Wolverine ait échoué de manière spectaculaire et catastrophique, et qu’il ait besoin d’un peu d’encouragement avant de se lancer dans la mission de Deadpool.

À plusieurs reprises, on voit Deadpool et Wolverine se battre l’un contre l’autre avant de travailler ensemble pour combattre des ennemis communs, notamment Cassandra Nova, la sœur jumelle maléfique du leader des X-Men Charles Xavier, ou Professeur X. Le trailer est aussi l’occasion d’avoir quelques surprises, dont le casque d’Ant-Man comme l’entrée d’une base d’opérations maléfique et un portail de Docteur Strange dans lequel les deux protagonistes foncent.

Le film Deadpool & Wolverine sortira au cinéma le 24 juillet prochain. L’attente est plus qu’au rendez-vous si l’on se base sur les chiffres de visionnages de la première bande-annonce. Elle a comptabilisé 365 millions de vues lors de la première journée, elle est ainsi devenue la bande-annonce la plus visionnée en 24 heures, établissant un record.