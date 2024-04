Les Etats-Unis promettent de ne pas condamner à mort Julian Assange si ce dernier est extradé

C’est un premier signe d’apaisement, même si la situation globale du lanceur d’alerte reste précaire. En réponse aux inquiétudes de la Haute Cour de justice du royaume-Uni, les Etats-Unis viennent en effet de promettre qu’ils ne condamneraient pas à mort Julian Assange si ce dernier venait à être extradé. Une journaliste du New York Times a publié le texte envoyé aux autorités du Royaume-Uni :

1. ASSANGE ne subira aucun préjudice en raison de sa nationalité à l’égard des arguments de défense qu’il pourra invoquer au procès et lors de la détermination de la peine. Plus précisément, s’il est extradé, ASSANGE aura la possibilité de faire valoir et de chercher à s’appuyer lors du procès (qui inclut toute audience de détermination de la peine) des droits et protections accordés en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis. La décision quant à l’applicabilité du premier amendement relève exclusivement de la compétence des tribunaux américains.

US has filed assurances in Assange extradition case, which were requested by a British court before it makes a final decision on his ability to appeal. Next step is a hearing on May 20. More on what those assurances are all about in our earlier story here: https://t.co/8ehvD0iHus pic.twitter.com/420CMZP0Wp

— Megan Specia (@meganspecia) April 16, 2024