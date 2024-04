Microsoft teste des publicités sur le menu Démarrer de Windows 11

Microsoft annonce la mise en place de publicités au niveau du menu Démarrer de Windows 11. Elles sont situées au niveau de la section « Nos recommandations », une partie qui montre normalement des recommandations de fichiers présents sur le PC.

L’objectif de Microsoft est de mettre en avant des applications disponibles sur le Microsoft Store. Dans la capture d’écran partagée avec l’annonce, on peut voir que le gestionnaire de mots de passe 1Password est proposé à l’utilisateur, alors qu’il n’est pas installé sur le PC. Un clic dessus ouvre le Microsoft Store pour ensuite le télécharger.

Microsoft indique :

En plus des améliorations récentes telles que le regroupement des applications récemment installées et l’affichage des applications fréquemment utilisées, nous testons maintenant des recommandations pour vous aider à découvrir d’excellentes applications à partir du Microsoft Store sous « Nos recommandations » dans le menu Démarrer. Cette fonctionnalité n’apparaîtra que pour les utilisateurs de Windows Insiders dans le canal bêta aux États-Unis et ne s’appliquera pas aux appareils commerciaux (appareils gérés par des organisations).