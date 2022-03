Windows 11 : Microsoft teste des publicités dans l’Explorateur de fichiers

Windows 11 va s’inspirer de Windows 10 mais pas forcément pour de bonnes raisons : il est question de publicités dans l’Explorateur de fichiers. Des utilisateurs ont remarqué quelques-unes qui s’affichent.

Des pubs apparaissent sur Windows 11

C’est le cas d’un utilisateur sur Twitter qui partage la capture d’écran d’une publicité dans l’Explorateur de fichiers sur Windows. Cela concerne Rédacteur Microsoft, un vérificateur orthographique et grammatical. « Écrivez en toute confiance dans vos documents, vos courriels et sur le Web grâce aux suggestions d’écriture avancées de Rédacteur Microsoft », peut-on lire sur le bandeau publicitaire. Un bouton en « En savoir plus » permet d’avoir davantage de détails et de lancer le téléchargement.

D’autres utilisateurs ont eu une publicité différente. Certains ont eu le droit à un bandeau mettant en avant des modèles PowerPoint à découvrir sur le site officiel de Microsoft.

Cet affichage concerne pour l’instant les utilisateurs membres du programme Windows Insider et qui sont sur le canal Dev. Le grand public n’a pas encore les publicités, mais il pourrait bien les avoir d’ici quelques semaines ou quelques mois. On peut imaginer que Microsoft fait un premier test avec certains membres pour avoir leurs avis sur le sujet.

Microsoft n’a pas encore commenté publiquement sur le sujet. En attendant, ce type de message publicitaire devrait pouvoir être désactivé en se rendant dans Paramètres > Système > Notifications et en décochant « Obtenir des conseils et des suggestions quand j’utilise Windows ». Mais cela reste à confirmer.