Windows 11 et publicités dans l’Explorateur de fichiers : Microsoft reconnaît une erreur

Des utilisateurs de Windows 11 ont récemment eu le droit à des publicités dans l’Explorateur de fichiers. Cela concernait les membres participant au programme Windows Insider. Mais Microsoft reconnaît qu’un tel affichage n’aurait pas dû avoir lieu.

Une erreur avec les publicités dans Windows 11

Il y a quelques jours, des publicités pour l’outil Rédacteur Microsoft et PowerPoint sont apparues sur la partie supérieure de l’Explorateur de fichiers sur Windows 11. Comme on peut s’en douter, cela n’a pas plu aux utilisateurs, surtout que Microsoft avait déjà eu une pratique similaire avec Windows 10. Mais le groupe l’assure : de telles publicités n’auraient pas dû s’afficher publiquement sur son nouveau système d’exploitation.

« Il s’agissait d’une bannière expérimentale qui n’était pas destinée à être publiée extérieurement et qui a été désactivée », a déclaré Brandon LeBlanc, chef de programme pour Windows dans une déclaration à The Verge.

On notera que cette déclaration n’exclut pas l’idée que Microsoft pourrait décider à l’avenir d’afficher des publicités dans l’Explorateur de fichiers. Le test actuel n’aurait pas dû être public, mais qu’en sera-t-il plus tard ? C’est pour l’instant un mystère. Aussi, on notera que Microsoft dispose déjà du code prêt pour activer ou désactiver différentes publicités quand bon lui semble.

À voir donc ce que les prochaines mises à jour de Windows 11 réserveront aux utilisateurs pour ce point précis.