Intelligence artificielle : la Corée du Sud va investir des milliards pour être un leader des semi-conducteurs

La Corée du Sud va investir d’ici 2027 l’équivalent de 6,4 milliards d’euros (9 600 milliards de wons) dans l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs de pointe, afin de devenir un leader mondial dans ce domaine stratégique.

« Nous allons investir 9 400 milliards de wons dans les domaines de l’IA et des semi-conducteurs liés à l’IA d’ici 2027 » et créer un fonds distinct de 1 400 milliards de wons (954 millions d’euros) « pour aider à la croissance des entreprises innovantes de semi-conducteurs d’IA », a déclaré le président coréen Yoon Suk-yeol. « La concurrence actuelle dans le secteur des semi-conducteurs est une guerre industrielle et une guerre totale entre les pays », a-t-il ajouté.

La Corée du Sud entend devenir un leader mondial « de la technologie de l’IA et aller au-delà des puces mémoire, pour conquérir le futur marché des puces d’IA », a souligné le président. « Il n’est pas exagéré de dire que l’avenir de l’industrie des semi-conducteurs dépend de l’IA », a-t-il aussi déclaré.

Les deux premiers fabricants de puces mémoire au monde, incluant celles à large bande passante (HBM) utilisées par l’IA, Samsung et SK Hynix, sont basés en Corée du Sud. Le marché des puces d’IA est dominé par le titan de la Silicon Valley, Nvidia, auquel SK Hynix fournit des puces HBM.

Des représentants de Samsung, de SK Hynix, du géant technologique Naver et de la start-up SAPEON, spécialisée dans les puces d’IA, ont participé à la réunion à laquelle Yoon Suk-yeol était présent.

Les semi-conducteurs sont le principal produit d’exportation de la Corée du Sud. En mars, les exportations de puces ont atteint près de 11 milliards d’euros, leur niveau le plus élevé depuis près de deux ans, représentant un cinquième des exportations totales du pays, selon les chiffres publiés par le ministère du Commerce.