Fallout : la série sera diffusée plus tôt que prévu sur Prime Video

Amazon a une nouvelle fois décidé de changer le calendrier de sortie pour sa série Fallout. Le premier changement a été la date, avec la série qui arrivera le 11 avril au lieu du 12. Le deuxième, annoncé aujourd’hui, est l’heure de sortie. En effet, ce sera plus tôt qu’initialement prévu.

Le compte X (ex-Twitter) officiel de la série Fallout annonce maintenant que la diffusion se fera à 3 heures du matin (heure française). En temps normal, les services de streaming proposent leurs nouveautés dans la matinée. Mais ici, ce sera pendant la nuit.

The end of the world is coming, just a little sooner than expected. FALLOUT, now arriving April 10 @ 6 p.m. PT. pic.twitter.com/9AcWR9uAqQ

— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) April 9, 2024