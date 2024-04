Le patron de YouTube avertit que l’IA Sora d’OpenAI n’a pas le droit de piocher dans les vidéos du service

La bataille des IA commence à tourner à l’aigre. Après la plainte d’Elon Musk contre OpenAI (qui lui a rendu la pareille) et le combat à distance ChatGPT/Grok, voilà que YouTube, une division de Google (qui publie l’IA Gemini) rentre à son tour dans la danse des récriminations. Neal Mohan, le patron de YouTube, a en effet avertit que Sora, l’impressionnante IA d’OpenAI pour la génération de vidéos, n’avait en aucun cas le droit de piocher dans les vidéos du service. « Du point de vue d’un créateur, lorsqu’un créateur télécharge son travail acharné sur notre plateforme, il a certaines attentes » commence Mohan, avant de hausser le ton : « L’une de ces attentes est que les conditions de service soient respectées. par. Il ne permet pas de télécharger des éléments tels que des transcriptions ou des extraits vidéo, ce qui constitue une violation flagrante de nos conditions d’utilisation. Ce sont les règles en termes de contenu sur notre plateforme. »

De gros doutes sur les données utilisées par Sora

Pour rappel, les IA génératives (LLM, de génération d’images, de musiques ou de vidéos) sont entrainées avec une grande masse de données avant d’être tout à fait opérationnelles. Et le soucis est que ces données sont parfois (souvent ?) protégées par le copyright ou ici les règles en terme de production et de stockage de contenu. La tirade du CEO de YouTube semble être une réponse directe aux propos de Mira Murati, la Chief Technical Officer d’OpenAI, qui avouait il y a quelques jours ne pas savoir si Sora récupérait des données sur YouTube, Instagram or Facebook, une déclaration tout de même étonnante pour la patronne de la partie technique d’OpenAI. La position de YouTube sur les IA pose elle-même question dans la mesure où Neal Mohan avoue lui-même que certaines vidéos sont bien utilisées pour entrainer Gemini en fonction des autorisations accordées dans le contrat de licence de chaque créateur. Voilà encore un sacré sacs de noeud en préparation.