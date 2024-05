Test de l’Ecovacs Winbot W2 Omni: un excellent robot laveur de vitres

Le nettoyage des vitres peut souvent s’avérer être une tâche ardue, particulièrement après des mois de pluie qui laissent des traces indésirables. Ecovacs répond à cette problématique avec son dernier robot nettoyeur de vitres, le Winbot W2 Omni. Présenté à l’IFA de Berlin en septembre 2023, ce bijou de technologie est désormais prêt à révolutionner le nettoyage de printemps. On notera ici que les robots de nettoyage de vitre semblent encore assez atypiques par rapport aux robots nettoyeurs de sol, et pourtant, le système de lavage ainsi que la technologique de déplacement à la verticale sont désormais parfaitement maitrisés sur ce type d’appareils. Le Winbot W2 Omni d’Ecovacs s’annonce donc comme un nettoyeur de vitre particulièrement performant… si l’on s’en tient à sa fiche technique. Mais qu’en est-il réellement dans les faits ? Voici tout ce que nous pouvons en dire après plusieurs jours d’utilisation, et autant ne pas faire durer initialement le suspens, nos impressions sont globalement très bonnes.

Unboxing, design et finition

Le Winbot W2 Omni d’Ecovacs n’est pas seulement un outil pratique pour garder vos vitres propres, c’est aussi un appareil au look soigné. Avec son design épuré et compact, ce robot ressemble un peu à une trousse à outils futuriste pour ceux qui veulent des vitres impeccables sans effort. Il arrive dans une mallette légère de 6,95 kg, dévoilant un corps carré de 30 cm pour un poids de 1,66 kg, le rendant facile à manier grâce aussi à son câble de 5 mètres. Ce n’est pas qu’une question d’apparence ; sa conception bien pensée le rend très pratique à utiliser. Ce n’est pas tout. Ce format compact permet de déplacer facilement et rapidement le robot d’une fenêtre à l’autre (non, il ne fait pas ça tout seul… pour le moment), ce qui ajoute à sa commodité.

Parlons maintenant du robot lui-même et de ses spécifications : l’Ecovacs Winbot W2 Omni mesure 27,1 × 27,1 × 7,7 cm et pèse 1,6 kg, ce qui le rend à la fois compact et léger. Sur le dessus, une série de boutons permet d’accéder aux fonctions clés du robot, comme :

Enroulement automatique du câble

Mise en marche/arrêt

Démarrage/Pause

Sélection du mode de nettoyage

Retour au point de départ

Déverrouillage de la ventouse

Au delà de son esthétique agréable à l’œil, ces caractéristiques et fonctions rendent le Winbot W2 Omni facile à utiliser et adapté à une utilisation quotidienne, priori quelle que soit la configuration de la maison (et de ses fenêtres s’entend). Une fiche technique ne rendant pas les coups, il est temps de passer à la pratique.

Autonomie et capacités du Winbot W2 Omni

Le Winbot W2 Omni fonctionne sur une batterie rechargeable de 4.500 mAh. Cette autonomie permet de nettoyer jusqu’à 55 m² de vitres, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des maisons et appartements. Avec une durée de fonctionnement de 110 minutes, ce robot promet de s’attaquer efficacement aux vitres les plus sales.

Ce robot n’est pas seulement un gadget high-tech de plus, mais représente une véritable avancée dans la technologie de nettoyage des vitres. Avec son système de fixation amélioré basé sur une puissante aspiration de 5,500 Pa, le Winbot W2 Omni adhère très fermement aux surfaces vitrées, éliminant ainsi le risque de chute. Son système d’aspiration central le maintient en position verticale, tandis que les chenilles latérales en silicone assurent un déplacement fluide et efficace durant toute la durée du lavage. La simplicité d’utilisation est renforcée par des instructions vocales qui vous avertissent quand il est temps de lâcher le Winbot ou de le récupérer. Cette fonction pratique vous guide également à la fin du nettoyage. On a donc affaire ici à un appareil domestique encore plus facile à utiliser qu’une machine à laver, ce qui n’est pas rien étant donné la sophistication de l’ensemble et constitue un réel argument de vente.

Le robot offre plusieurs options de nettoyage : intense, en profondeur, rapide, ou spécifique aux angles. Il commence par monter jusqu’au sommet de la vitre puis effectue des allers-retours horizontaux, pulvérisant occasionnellement du liquide nettoyant. Cette méthode garantit un nettoyage complet et uniforme de la surface.

Expérience utilisateur et efficacité

Les essais sur diverses baies vitrées révèlent que le robot prend environ 5 minutes pour nettoyer une fenêtre de 100 x 180 cm (comptez nettement plus de temps pour une baie vitrée par exemple). Bien que légèrement plus long que le nettoyage manuel, l’effort économisé est évidemment considérable. Le nettoyage est homogène, ne laissant aucune trace après son passage, même si un léger essuyage des bords peut s’avérer nécessaire.

Avec un niveau sonore de 67 dB, similaire à un aspirateur-robot, le Winbot W2 Omni n’est pas excessivement bruyant, mais il pourrait gêner une détente sur le canapé à proximité. Néanmoins, ce léger inconvénient est compensé par l’efficacité et la commodité qu’il offre.

Le Winbot W2 Omni offre deux modes de contrôle pratiques. Vous pouvez choisir d’utiliser l’application Ecovacs pour une expérience plus numérique, ou opter pour une approche plus traditionnelle en utilisant la station d’accueil, qui fonctionne comme un panneau de commande. Cette dernière propose trois boutons : un pour la mise en marche et l’arrêt, un pour enrouler le câble, et un dernier pour ajuster le niveau de nettoyage.

En ce qui concerne l’application, elle se distingue par deux fonctions exclusives : le contrôle via une manette virtuelle et le réglage du taux de pulvérisation d’eau. Il est appréciable qu’Ecovacs offre une gamme de fonctionnalités simple à gérer, cependant, pour un robot laveur de vitres, il aurait été avantageux de disposer de paramètres prédéfinis pour le débit de pulvérisation d’eau, à l’instar de ce qui est proposé pour le débit d’eau dans les robots aspirateurs-laveurs.

Fiabilité et gestion des incidents

Malgré sa performance globalement fiable, le Winbot W2 Omni peut parfois s’arrêter pour des raisons inconnues, avec des messages d’erreur comme « Winbot est coincé » ou « Winbot dérape ». Ces incidents, bien que rares, suggèrent un besoin d’amélioration dans le système de détection d’obstacles et le support technique. Le bon point de ce mauvais point, c’est que toutes ces petites anomalies (qui se produisent heureusement rarement lors d’un nettoyage complet des fenêtres du domicile), semblent à priori corrigibles via une simple mise à jour logicielle. Winbot se montre peu disert sur ce point, mais il y a fort à parier que des corrections soient déjà prévues.

Conclusion : un investissement pour le futur

À 599 euros sur Amazon, le Winbot W2 Omni représente un investissement assez considérable. Cependant, pour ceux qui disposent de nombreuses surfaces vitrées ou envisagent un achat groupé avec des voisins ou membres de la famille, ce petit robot offre une solution pratique, efficace, et économisant de l’énergie. Il effectue un travail globalement remarquable, prouvant que ce type de technologie peut grandement faciliter les tâches ménagères. Une petite correction des des quelques bugs systèmes, et ce sera du tout bon donc.