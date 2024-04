Robotique : Kiwibot rachète un fabricant de puces taïwanais…. à cause des tensions entre la Chine et les Etats-Unis

Les tensions commerciales et géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis sont-elles déjà en train de recomposer le paysage de la tech mondiale ? La startup colombienne Kiwibot, qui propose des livraisons de nourriture en Californie à l’aide de robots largement autonomes, annonce le rachat du fabricant de puces Auto Mobility Solutions. La firme de Taipei (Taiwan) est l’un des leaders mondiaux dans la production de processeurs et circuits imprimés destinés aux marchés de la robotique et des véhicules autonomes. Le plus surprenant est bien que le CEO de Kiwibot, Felipe Chávez Cortés, a déclaré au site Techrunch que ce rachat était essentiellement motivé par les tensions croissantes entre la Chine et les Etats-Unis : » L’acquisition d’Auto Mobility Solutions change la donne pour nous, apportant une richesse d’innovation technologique et un solide portefeuille de brevets qui amélioreront considérablement nos mesures de cybersécurité pour la robotique basée sur l’IA. Cette décision renforce non seulement notre position sur le marché, mais relie également en toute sécurité l’expertise manufacturière asiatique au développement de l’IA en Occident. »

Kiwibot veut avant tout sécuriser sa supply chain en Asie

Selon toute logique donc, Kiwibot sécuriserait sa supply chain en rachetant le fabricant de puces de son robot de livraison éponyme. Taiwan est en effet dans une position géopolitique particulièrement fragile, la crainte étant qu’une reprise en main par Pékin du petit État insulaire ne fasse basculer d’un seul coup tout un pan de la production mondiale de puces dans les seules mains de la Chine. En rachetant auto Mobile Solutions, Kiwibot se couvre face à toute évolution géopolitique « brutale » de la situation : même dans le pire des scénarios, on voit mal en effet la Chine s’accaparer des entreprises non-taiwanaises (même si basées à Taiwan). Auto Mobility Solutions produisant des puces à Taipei et à Shenzhen dans le sud de la Chine, Kiwibot aura donc estimé qu’il fallait prendre les devants.

Le risque d’une intervention de Pékin sur Taiwan a grimpé d’un gros cran depuis les Etats-Unis ont décidé de punir des entreprises chinoises comme Huawei et DJI, TikTok étant désormais dans la ligne de mire américaine.