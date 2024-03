Sora : OpenAI fait la démo de son IA générative de vidéos aux studios d’Hollywood

Voilà qui ne manquera pas d’inquiéter nombre de professionnels du milieu : OpenAI aurait pris récemment l’initiative stratégique de faire la démonstration des capacités de Sora, son Ia générative de vidéos, à de grands studios d’Hollywood comme Paramount, Universal ou bien encore Warner Bros Discovery. L’objectif de ces « démos » est de con ancre les dirigeants de ces studios que Sora peut révolutionner la production vidéo. OpenAI accompagnerait ce raout technologique d’un discours bien rodé répondant aux préoccupations concernant les impacts négatifs potentiels de l’IA sur l’industrie cinématographique.

Hollywood va t-il embrasser l’IA générative ?

Sam Altman, CEO d’OpenAI, et Brad Lightcap, le directeur d’exploitation de la société, auraient organisé et dirigé ces présentations, des présentations qui consistent principalement à montrer comment Sora peut générer des vidéos complexes et réalistes à partir de simples prompts (invites textuelles). C’est peu dire que ces révélations ont tout le potentiel pour faire scandale, quelques mois après la fin de la grande grève des acteurs et scénaristes à Hollywood, et sachant que l’une des principales requêtes des grévistes concernait l’IA et son impact sur le secteur du film.

Malgré l’enthousiasme suscité par les avantages potentiels de l’IA en matière de réduction des coûts et d’efficacité dans la production cinématographique, des négociations sont toujours en cours pour garantir que ces avancées n’affectent pas de manière préjudiciable les aspects créatifs ou l’emploi au sein de l’industrie. Les réunions d’OpenAI avec les dirigeants de studio auraient donc aussi pour objectif de « déminer » ces craintes légitimes.