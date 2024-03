Facebook Watch : Meta a abandonné son service de streaming… pour garder son contrat publicitaire avec Netflix

Depuis près d’un an, Meta a annoncé qu’il abandonnait son service de streaming Facebook Watch, ce qui signifie l’arrêt des productions originales comme la série Sorry for Your Loss ou le talk show Red Table Talk de Jada Pinkett Smith. De fait, Facebook Watch n’existe plus en tant qu’application, et Meta a laissé le champ libre aux autres géants qui occupent actuellement le secteur (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Max, etc.). La première justification de cet abandon était le besoin de réduire les coûts en interne, Meta perdant alors beaucoup d’argent division XR (Meta Quest). De fait, la disparition de Facebook Watch s’était soldée par des licenciements massifs.

Netflix et Meta : la (trop) bonne entente

Il semblerait que cette explication n’était que de façade : des documents judiciaires dévoilés dans le cadre d’un procès antitrust contre Meta indiquent que Meta a surtout éliminé son propre service de streaming… pour complaire à l’un de ses plus gros clients publicitaires, c’est à dire Netflix. Les relations entre les deux sociétés ne seraient pas arrêtées à ce « petit geste ». Les documents de justice précisent que Facebook « a secrètement signé des accords de liste blanche et de partage de données » avec Netflix. Mais il y a plus encore : Reed Hastings, le fondateur et CEO de Netflix, aurait lui-même participé à des négociations avec des représentants de Meta afin de mettre un terme à la concurrence de Meta sur le secteur du streaming.

Le document judiciaire livre un gros morceau : « En 2013, Netflix avait commencé à conclure une série d’accords « API étendue Facebook », y compris un accord dit « API Inbox » qui permettait à Netflix d’accéder par programmation aux boîtes de réception de messages privés des utilisateurs de Facebook, en échange duquel Netflix « fournirait à FB un rapport écrit toutes les deux semaines qui montre le nombre quotidien d’envois de recommandations et de clics de destinataires par interface, surface d’initiation et/ou variante de mise en œuvre (par exemple, les destinataires de recommandations Facebook par rapport aux destinataires de recommandations non Facebook). … En août 2013, Facebook a fourni à Netflix l’accès à son « API Titan », une API privée qui permettait à un partenaire sur liste blanche d’accéder, entre autres choses, aux « applications de messagerie et aux amis non-app » des utilisateurs de Facebook. »

La plainte contre Meta indique aussi qu’au mois de janvier 2018, Sheryl Sandberg, l’une des cadres dirigeants de Meta, aurait directement discuté avec Reed Hastings de la stratégie globale des deux sociétés en matière de streaming vidéo, ce qui est évidemment très inhabituel et semble signifier que Meta a pris soin depuis des années de ménager son gros client Netflix. Ces « arrangements » auraient donc fini par avoir la peau de Facebook Watch, un service qui ne pouvait plus monter en gamme et devenir un réel concurrent sérieux dans un secteur pourtant hautement concurrentiel.