La FCC autorise SpaceX à étendre les tests du service Starlink pour mobiles

C’était attendu : SpaceX a reçu l’autorisation réglementaire de la FCC pour étendre ses tests du système cellulaire Starlink sur le territoire américain. La société a ainsi obtenu l’autorisation de tester sa technologie sur 10 sites supplémentaires, notamment en Californie, à Washington, au Texas et à Hawaï. L’objectif de ces prochains tests est d’évaluer les performances du Starlink cellulaire sur différentes types de terrains et de topologie.

SpaceX a déjà effectué des tests initiaux qui ont montré que les satellites cellulaires Starlink peuvent transmettre (avec succès) des données Internet vers des smartphones non modifiés au sol, (avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 17 Mbps), et l’autorisation de la FCC permettra à SpaceX d’étendre le champ de ces tests et donc se se rapprocher toujours plus d’une mise en service commerciale… qui nécessitera elle aussi l’accord de la FCC. Du côté des opérateurs, l’arrivée de SpaceX sur leurs plate-bandes fait déjà des remous, des voix s’élevant notamment contre les risques d’interférences de la technologie Starlink avec le réseau cellulaire existant. Ces quelques critiques ont été balayées par SpaceX dans une lettre adressée à la FCC : « Au cours de deux mois de tests quotidiens, SpaceX n’a ​​reçu aucune notification d’interférence nuisible de la part d’utilisateurs intrabande, hors bande ou transfrontaliers, et n’a aucune raison de croire qu’une telle interférence s’est produite. »

Le premier service haut débit par satellite et pour mobiles sera proposé un peu plus tard cette année aux clients de T-Mobile.