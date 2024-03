Starlink : le débit en cellulaire vers un smartphone atteint les 17,2Mbps (oui mais…)

Un nouveau test du système cellulaire Starlink de SpaceX s’est soldé par débit de téléchargement de 17Mbps vers un smartphone situé au sol. Le week-end dernier, le CEO de la société, Elon Musk a tweeté triomphalement sur le dernier test de vitesse de Starlink : le test consistait à utiliser les satellites en orbite pour livrer un fichier de 60,3MB à un smartphone Anrdoid Samsung (non modifié). Durant le téléchargement, les satellites Starlink cellulaires ont pu atteindre un débit compris oscillant entre 15,6 à 17,2Mbps. Ces résultats signifient que le système cellulaire Starlink peut déjà offrir des vitesses comparables à certaines offres 4G LTE.

SpaceX just achieved peak download speed of 17Mb/s from satellite direct to unmodified Samsung Android phone pic.twitter.com/JqPHmkriv0 — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024

Un débit cellulaire maximal à relativiser

Musk a également souligné que le débit de téléchargement de 17Mbps n’est possible que dans les zones avec déjà peu de couverture cellulaire, et qui présentent donc moins d’interférences radio. «Ceci est la vitesse de pointe actuelle par bande et les bandes sont larges, donc ce système n’est efficace que là où il n’y a pas de service cellulaire existant», a tweeté l’entrepreneur star. Pour rappel, les satellites Starlink cellulaires orbitent actuellement autour de la Terre à 360 kilomètres de distance, soit environ 200 kilomètres en dessous de leur altitude de fonctionnement finale. En somme, les vitesses de téléchargement maximales diminueront probablement une fois que les satellites auront atteint une orbite plus élevée.

Le Starlink cellulaire arrivera d’abord chez T-Mobile

Cette précision étant faite, le test de vitesse montre que le système cellulaire Starlink de SpaceX surpasse actuellement bien des solutions similaires. Par exemple, Apple propose pour ses iPhone un service d’appel d’urgence basé par satellite, mais ce service est actuellement limité à de la messagerie uniquement textuelle. Pour rappel, SpaceX avait récemment également fait la démonstration de son système cellulaire Starlink en publiant un tweet et en transmettant des messages SMS à partir de smartphones non modifiés, toujours via des satellites Starlink. Starlink ne dispose pour l’instant que de six satellites à cellulaires en orbite, mais prévoit d’en envoyer près de 840 dans les mois à venir, l’objectif étant de lancer le système cellulaire Starlink pour les utilisateurs de T-Mobile un peu plus tard cette année.