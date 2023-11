Starlink va tester l’envoi de données cellulaires avec 850 satellites

L’ « internet par satellite » directement dans son smartphone, ce sera sans doute possible dans un avenir proche, ce qui signifie aussi qu’il ne sera bientôt plus nécessaire de disposer d’une antenne spéciale pour capter le signal du satellite. Dès le mois prochain en effet, SpaceX va tester son propre système cellulaire Starlink avec 840 satellites. La société a déposé une demande de licence expérimentale auprès de la FCC, sollicitant une « autorisation temporaire spéciale » afin commencer les tests le 10 décembre prochain, et ce pour une période de 180 jours.

SpaceX collaborera avec T-Mobile pour ces tests, en exploitant notamment le spectre radio sous licence de l’opérateur pour fournir une connectivité par satellite à environ 2 000 appareils au sol. Pendant cette période expérimentale, environ 60 des 840 satellites utilisés pour ce test desserviront directement des combinés (mobile ?) situés sur le territoire américain. Les tests couvriront 13 villes et régions, dont Mountain View en Californie, Kansas City au Kansas et Houston au Texas. SpaceX/Starlink a effectué sa demande auprès de la FCC dans un contexte bien particulier : AT&T ainsi que la Rural Wireless Association se sont opposées à ces test cellulaires et affirment que SpaceX aurait dû obtenir une licence expérimentale par l’intermédiaire du Bureau d’ingénierie et de technologie de la FCC.

SpaceX a prévu de lancer son service cellulaire Starlink dès l’année prochaine. SpaceX a assuré à la FCC que le système cellulaire Starlink ne provoquerait pas d’interférences avec les réseaux existants, et s’engage à prendre « toutes les mesures raisonnable » afin résoudre tout problème d’interférence qu pourrait survenir lors des tests.