Boeing demande à Virgin Galactic de détruire les données d’un projet de vaisseau destiné au tourisme spatial

L’ambiance n’est plus au beau fixe entre Boeing et Virgin Galactic. Les ex-partenaires sont désormais engagés dans une joute judiciaire. Boeing vient en effet d’attaquer en justice Virgin Galactic, alléguant que cette dernière a illégalement conservé et utilisé des secrets commerciaux relatifs à un vaisseau-mère destiné au tourisme spatial. La plainte déposée devant un tribunal de Virginie se fixe pour objectif de forcer Boeing à détruire les données relatives à ce projet et à en empêcher toute forme d’exploitation ultérieure. Boeing estime que les données en question pourraient lui causer des dommages potentiellement irréparables si ces dernières venaient à tomber entre les mains de concurrents.

« Nous pensons que ce procès est erroné sur le plan des faits et du droit, et nous nous défendrons vigoureusement », a déclaré un porte-parole de Virgin Galactic, sans autres précisions. On notera que cette procédure judiciaire intervient alors que la situation est assez problématique pour les deux sociétés. Boeing s’est séparé de son CEO après de multiples incidents sur ses avions de ligne, tandis que du côté de Virgin Galactic, c’est le modèle économique qui semble prendre l’eau, l’entreprise cumulant les pertes. La perspective d’un procès sera t-elle de nature à remettre en cause les futures itérations du vaisseau-mère Delta (dont le premier vol d’essai est prévu pour 2025) ? Il est sans doute beaucoup trop tôt pour formuler ne serait-ce que des hypothèses…