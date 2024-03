La justice rejette une plainte de Musk visant une association de lutte contre la haine numérique

C’est un camouflet pour le propriétaire de X : le juge Charles Breyer vient de rejeter la plainte d’Elon Musk qui visait le Center for Countering Digital Hate (CCDH), une organisation a but non lucratif en lutte « contre la haine numérique ». « Cette affaire vise à punir les accusés pour leur discours », a déclaré le juge Charles Breyer ce lundi, taclant ainsi sans vergogne les déclarations répétées d’Elon Musk pour la défense d’une liberté d’expression absolue. « Il est impossible de lire la plainte et de ne pas conclure que X Corp. est bien plus préoccupée par le discours du CCDH que par ses méthodes de collecte de données » ajoute le juge sans concessions.

Une plainte sans fondement… et contre la liberté d’expression ?

Pour rappel, à la fin juillet de l’an dernier, Elon Musk avait poursuivi le Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH) après que ce dernier ait démontré, chiffres à l’appui, que le réseau social X n’avait pas réprimé les nombreux posts racistes, homophobes et antisémites, bien au contraire. Musk estimait de son côté que les méthodes d’analyse de contenus du CCDH s’appuyaient sur une collecte de données « illégale » et que la campagne du CCDH contre le réseau social avait fait perdre à la société « des dizaines de millions de dollars ». Le juge Breyer a estimé quant à lui que « l’acquisition des données de X Corp. était une collecte d’informations dans le cadre des droits protégés du CCDH », et ce en vertu de la loi californienne anti-SLAPP qui vise à protéger les droits à la liberté d’expression des citoyens lorsqu’ils s’expriment sur des questions d’intérêt public.

Toujours prompt à lancer des plaintes (on l’a vu récemment contre OpenAI), le libertarien Elon Musk semble toujours avoir autant de mal à accepter une opinion contraire à la sienne. Bien mal lui en a pris une fois encore…