Le Rabbit R1, un gadget boosté à l’IA qui avait fait sensation lors du CES de janvier, est enfin prêt à être distribué aux premiers clients, soient ceux qui l’avaient précommandé sur le sol américain. La startup Rabbit Inc. annonce que l’appareil sera sur les cargos le 31 mars prochain, ce qui signifie que le Rabbit R1 sera dans les mains des clients finaux d’ici quelques semaines., soit « aux alentours du 24 avril ». Voilà qui est précis.

Rabbit organise également une soirée de vente à New York City le 23 avril prochain, qui permettra cette fois à tous les acheteurs (et donc pas uniquement les primo-acquéreurs via préco), de se procurer le petit Device orangé. Malgré les explications de la société, le Rabbit R1 n’a pas encore livré tous ses secrets, notamment concernant les fonctions embarquées. Pour rappel, le R1 est basé sur le LLM Perplexity de la startup éponyme basée à San Francisco. Perplexity est disponible en standard sur le Rabbit R1, mais les utilisateurs pourront basculer sur Perplexity Pro moyennant un abonnement de 200 dollars à l’année (la première année est offerte). La version Pro du LLM propose le téléchargement de fichiers, jusqu’à 300 requêtes complexes quotidiennes et permet même de basculer sur d’autres modèles d’IA (GPT-4, Claude 2.1 ou Gemini).

Le Rabbit R1 a été commercialisé au prix de 199 dollars, un tarif considéré comme plancher au vu des capacités annoncées. Les premier stock de 10 000 unités était parti en quelques minutes.