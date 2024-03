Après Pornhub, le Texas s’attaque à deux autres sites pornographiques

Le procureur général du Texas est vraiment pressé de nettoyer son Etat de l’enfer du porno. Après avoir poussé Pornhub à quitter le Texas pour non conformité avec la loi sur la vérification d’âge, Ken Paxton poursuit désormais de ses assiduités, et pour des raisons identiques, les sites Xhamster et Chaturbate. Et de prévenir : si ces deux sites continuent d’enfreindre la loi, les amendes vont pleuvoir, à raison de 10 000 dollars par jour, 10 000 dollars supplémentaires si les sites détiennent des données d’identifications, et 250 0000 dollars si un enfant est exposé à du contenu pornographique en l’absence de système de vérification d’âge.

On note avec ironie que le Texas punit les sites pornos qu détiennent des informations d’identification… mais plaide pour un système de vérification d’âge encore plus intrusif pour les utilisateurs. Dans ces conditions, il semble presqu’acquis que les dirigeants de Xhamster et Chaturbate prendront la même décision que Pornhub, c’est à dire prendre le large. Pour rappel, Pornhub s’était retiré du Texas il y a une semaine à peine, tout en laissant sur leur site un message adressé aux visiteurs texans, message indiquant que les systèmes de vérification d’âge étaient « inefficaces, aléatoires et dangereux ».

9 Etats américains ont déjà voté des législations pour les systèmes de vérification d’âge, soit le Texas, le Montana, la Caroline du Nord, l’Arkansas, le Mississippi, l’Utah, la Louisiane, la Virginie et l’Indiana