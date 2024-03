Vérification de l’âge légal : Pornhub se retire du Texas

Ken Paxton, le procureur général du Texas, tient sa victoire : Pornhub n’est plus disponible pour les habitants de l’état, un retrait décidé par les gérants du site pornographique. Au mois de février de cette année, Ken Paxton, a en effet intenté une action en justice contre Aylo, la société mère de Pornhub, pour ne pas avoir appliqué la loi de l’État sur la vérification de l’âge (une loi qui a pris effet depuis peu). En conséquence, Pornhub mais aussi les sites Redtube, Brazzers et YouPorn, ont décidé de se retirer du Texas. Lorsqu’un résident de l’état tente d’accéder à l’un de ces sites, le message suivant apparait : « Comme vous le savez peut-être, vos élus du Texas nous demandent de vérifier votre âge avant de vous autoriser à accéder à notre site Web. Malheureusement, la loi du Texas sur la vérification de l’âge est inefficace, aléatoire et dangereuse. En attendant qu’une véritable solution soit proposée, nous avons pris la décision difficile de désactiver complètement l’accès à notre site Web au Texas. »

Les sites ciblés par l’obligation de vérification d’âge s’étaient alors tournés vers la Cour d’appel des Etats-Unis pour le 5ème circuit, mais cette dernière a finalement estimé que la loi de l’état du Texas ne violait pas le premier amendement. Malgré ce revers, les sites pornographiques ne semblent pas vouloir plier devant les évolutions législatives : face à la multiplication des lois obligeant à vérifier l’âge du visiteur (par reconnaissance faciale, copie du Permis de conduire, de la carte d’identité ou autre…), Pornhub et consorts ne sont plus disponibles dans le Montana, en Caroline du Nord, dans l’Arkansas, le Mississippi, l’Utah, la Louisiane et la Virginie. L’Indiana devrait suivre puisque le gouverneur de l’état vient de signer une loi similaire à celle du Texas. Pour le dire autrement, c’est la grande débandade.