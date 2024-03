Max : premier teaser pour la série Le Pingouin avec Colin Farrell en vedette

Voilà qui devrait consoler les fans de Batou après le report de Batman 2 : la série spin-off Le Pingouin co-produite par Matt Reeves (soit le réalisateur du film The Batman avec obert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir) se dévoile enfin avec un premier teaser. La série se penche sur la vie mouvementée de Oswald Cobblepot, plus connu sous son nom de super-vilain, Le Pingouin. Incarné ici par un Colin Farrell en grande forme, Le Pingouin poursuit la tradition, initiée par Le Joker de Todd Philips, de méchants « réalistes », une orientation qui colle assez bien avec l’ambiance de polar noir qui suinte dans Gotham (pour les « Marvelleries », c’est la porte du fond à gauche).

Avec Matt Reeves comme producteur (et au vu des images, ce dernier ne s’est pas contenté de cela), et Craig Zobel à la réalisation (The Leftovers, Westworld, Mare of Easttown), la série en huit épisodes promet du lourd, ce que semble aussi confirmer ce premier teaser à la photographie somptueuse. Le Pingouin prend ici des allures de parrain de la mafia, ce qui redonne de la modernité à une personnage jusqu’ici plutôt réputé pour ses extravagances. Bref, tout ceci s’annonce épatant, même si l’on regrette évidemment l’absence de toute date de sortie hormis « 2024 ». Max/HBO nous prépare en tout cas un grand cru entre Le Pingouin, la saison 2 de House of the Dragon et le très prometteur The Sympathizer, série réalisée par le grand Park Chan-wook. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Max a annoncé sa venue en France pour le 21 mai prochain.