House of The Dragon saison 2 : deux nouvelles bande-annonces épiques

House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones, va faire son retour cette année avec la saison 2 et HBO propose aujourd’hui non pas une, mais deux nouvelles bandes-annonces.

Une bande-annonce se concentre sur Rhaenrya, le prince Daemon et leurs forces sur Dragonstone, et l’autre est centrée sur l’équipe de Port-Réal composée d’Alicent, de son père Otto et de ses enfants, le roi Aegon et le prince Aemond. Se déroulant 200 ans avant les événements de Game of Thrones, la saison 2 de House of the Dragon marquera officiellement le début de la Danse des Dragons, la guerre civile des Targaryen.

[spoilers de la saison 1] Après le final de la saison 1, dans lequel Aemond a assassiné Lucerys, le fils de Rhaenyra, et son dragon, la guerre est imminente à Westeros. Les Noirs et les Verts rassemblent leurs forces, leurs dragons et leurs nouveaux alliés pour s’affronter dans une bataille sanglante et ardente jusqu’à la mort. À Port-Réal, le jeune roi Aegon confirme ses prétentions au trône de fer, que sa demi-sœur Rhaenyra considère comme l’héritage légitime de leur défunt père. Les bandes-annonces annoncent également un retour à Winterfell, la demeure enneigée des Stark, dirigée ici par Cregan Stark.

La saison 2 de House of the Dragon fera ses débuts le 16 juin aux États-Unis sur HBO et le service de streaming Max. En France, le diffuseur de la saison 1 était OCS. Mais OCS et HBO n’ont pas renouvelé leur accord. Il n’y a pour le moment pas d’information sur le diffuseur français pour la nouvelle saison.