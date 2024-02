La saison 2 de House of the Dragon arrivera bien plus tôt que prévu

Après une préfère saison largement saluée par la critique et adoubée par les spectateurs, House of the Dragon s’apprête à rugir de nouveau dans une saison 2 forcément prometteuse. Bonne nouvelle donc, il semble que l’adaptation de La Danse des Dragons (la première grande guerre civile des 7 couronnes) soit prête à rempiler bien plus tôt que prévu : le CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav vient en effet de confirmer que la saison 2 de House of the Dragon serait disponible durant le second trimestre de cette année, un lancement fin juin restant le plus probable ! A noter que cette saison 2 ne proposera que 8 épisodes, contre 10 pour la première saison.



Ce second trimestre s’annonce donc assez fou pour HBO, avec la sortie programmée de la série The Penguin (l’un des méchants de Batman), la nouvelle série Dune, et donc la saison 2 de house of the Dragon. De quoi une nouvelle fois enterrer la concurrence ? C’est presque certain, même si en face il y aura tout de même le poids lourd The Boys (saison 4) chez Amazon Prime Video ainsi que la très attendue saison 3 de The Bear. Les amateurs de séries américaines de grande qualité en auront donc pour leurs abonnements. La saison 2 de House of the Dragon sera visible sur le service de streaming Max (dispo en France via Amazon Prime Video).