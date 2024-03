Streaming : Max (ex-HBO Max) arrive en France et dévoile sa date de sortie

La plateforme de streaming Max a maintenant une date de sortie pour l’Europe : ce sera le 21 mai 2024. L’arrivée à cette date concernera plus de 20 pays européens. La France sera concernée par l’arrivée du service.

Max arrive bientôt en France

Le lancement se fera en deux temps. Le 21 mai, le service de streaming sera disponible dans les pays européens qui ont d’ores et déjà le droit à HBO Max. Ce sera ainsi un moyen de fusionner. Dans les jours et semaines qui suivront, des pays comme la France et la Belgique auront également le droit à Max.

Nous savions déjà que Max, qui résulte de la fusion de HBO Max et Discovery+, devait voir le jour en France avant les Jeux olympiques, mais il n’y avait pas une date précise. Aujourd’hui, Jean-Briac Perrette, le patron de Warner Bros Discovery pour l’Europe de l’Ouest et l’Afrique, a annoncé la date de sortie exacte à l’occasion du festival international Séries Mania à Lille.

Quels seront les prix en France pour Max ? Rien n’a été dit pour le moment. Mais on peut imaginer que ce sera similaire aux offres américaines. Voici les abonnements aux États-Unis :

Standard à 9,99$/mois ou 99,99$/an : accès sur deux appareils en simultané, Full HD (1080p), pas de téléchargement pour le visionnage hors ligne et présence de publicités

Standard sans pub à 15,99$/mois ou 149,99$/an : accès sur deux appareils en simultané, Full HD (1080p), 30 téléchargements de films/séries pour un visionnage hors ligne et pas de publicité

Ultimate à 19,99$/mois ou 199,99$/an : accès sur quatre appareils en simultané, 4K, Dolby Atmos, 100 téléchargements de films/séries pour un visionnage hors ligne et pas de publicité

Max dispose d’importantes licences, dont Harry Potter, l’univers DC (Batman, Superman, etc), Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us et plus encore. Il sera intéressant de voir si le service de streaming arrivera à se faire une place en France face à Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et les autres.