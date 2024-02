Streaming : Max (ex-HBO Max) sera disponible avant les JO en France

Le service de streaming Max, qui était auparavant HBO Max, va voir le jour en France et la sortie se fera avant les Jeux olympiques selon les informations de NPA Conseil.

Max arrive dans quelques mois en France

Nous savions déjà que Max devait arriver dans le courant de l’été en France, mais il n’y avait pas eu plus de précisions. Maintenant, nous savons que ce sera avant le 26 juillet 2024, date à laquelle les Jeux olympiques 2024 débuteront. Et comme il était jusqu’à présent question d’une arrivée pendant l’été, cela suggère une arrivée entre le 20 juin et le 25 juillet.

De plus, la plateforme proposera trois abonnements, dont un avec publicités, à l’instar de ce que l’on retrouve aux États-Unis. Les prix en euros ne sont pas encore connus, mais ils devraient être plus que similaires à ceux en dollars. Voici l’offre aux États-Unis :

Standard à 9,99$/mois ou 99,99$/an : accès sur deux appareils en simultané, Full HD (1080p), pas de téléchargement pour le visionnage hors ligne et présence de publicités

Standard sans pub à 15,99$/mois ou 149,99$/an : accès sur deux appareils en simultané, Full HD (1080p), 30 téléchargements de films/séries pour un visionnage hors ligne et pas de publicité

Ultimate à 19,99$/mois ou 199,99$/an : accès sur quatre appareils en simultané, 4K, Dolby Atmos, 100 téléchargements de films/séries pour un visionnage hors ligne et pas de publicité

Max, qui appartient à Warner Bros Discovery, est né d’une fusion entre HBO Max et Discovery+. Il y a d’importantes licences au programme, dont Harry Potter, l’univers DC (Batman, Superman, etc), Game of Thrones, The Last of Us et plus encore. Il sera intéressant de voir si le service de streaming arrivera à se faire une place en France face à Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et les autres.