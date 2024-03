Beetlejuice Beetlejuice : Tim Burton, Michael Keaton et Winona Rider de retour pour la suite du film culte (trailer)

Décidément, les années 80 restent de grandes pourvoyeuses de franchises cinématographiques populaires. Après Top Gun, Ghostbusters (dont le 4ème opus est sorti récemment en salles) ou bien encore L’Histoire sans fin, voilà que le déjanté Beetlejuice revient sur nos écrans. Beetlejuice 2 s’annonce via un trailer qui donne l’impression que Winona Rider (Lydia Deetz) et Michael Keaton (Beetlejuice) n’ont pas pris une ride. Et bien sûr, Tim Burton est toujours à la manoeuvre. Catherine O’Hara joue le rôle de la belle-mère Delia, et Jenna Ortega celui de la fille de Lydia, Astrid. La pioche « tendance » du casting, c’est la jeune Jenna Ortega, que Burton dirige déjà dans la série gothique Mercredi (disponible sur Netflix). Monica Bellucci, Willem Dafoe et Justin Theroux complètent un cast de haute volée. Quant au scénario, il est l’oeuvre du tandem Alfred Gough & Miles Millar (mercredi), épaulé par Seth Grahame-Smith (The LEGO Batman Movie).

Michael Keaton et Winona Rider n’ont pas pris une ride

Le premier trailer du film donne en tout cas une assez bonne impression d’ensemble : on retrouve bien le ton loufoque du film original, mais il reste à voir si l’iconoclaste Beetlejuice fera preuve de la même liberté de ton qu’en 1986. Le pitch officiel : « Après une tragédie familiale inattendue, trois générations de la famille Deetz rentrent chez elles à Winter River. Toujours hantée par Beetlejuice, la vie de Lydia est bouleversée lorsque sa fille adolescente rebelle, Astrid, découvre la mystérieuse maquette de la ville dans le grenier et que le portail vers l’au-delà s’ouvre accidentellement. Ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que le démon espiègle revienne pour déclencher son propre chaos. »

Beetlejuice 2 sera visible en salles le 5 septembre de cette année. C’est peu dire que l’on a particulièrement hâte de retrouver la joyeuse bande.