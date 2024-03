Finalement, le Galaxy S22 pourrait bien disposer des fonctionnalités Galaxy AI du S24

Les fonctionnalités IA (via Galaxy AI) des Galaxy S24, demanderaient-elles des ressources si importantes que le Galaxy S22 (notre test ici) ne pourrait pas y accéder ? Jusqu’ici, la gamme S22 (Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra) était privée de ces fonctions, sans trop d’explications techniques pour justifier ces absences. A contrario, Samsung prépare le portage de Galaxy AI sur les Galaxy S23, la disponibilité des fonctions d’IA étant prévue pour la fin mars. Que les utilisateurs de S22 se rassurent donc : Noh Tae-moon, le directeur de la division MX chez Samsung, a déclaré il y a peu dans une interview pour Newsis que Samsung envisageait bel et bien le portage de Galaxy AI pour les modèles Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra. La décision n’est donc pas encore prise, mais une telle déclaration publique laisse entendre qu’il n’y aura pas de retour en arrière.

Galaxy AI : un portage désormais probable sur la gamme S22

« Galaxy AI vise une « IA hybride » qui combine non seulement une IA basée sur le cloud, mais également une technologie d’IA sur appareil qui est grandement affectée par les performances du matériel. Pour créer une IA sur appareil qui tienne compte de ces limitations matérielles, de nombreux efforts sont nécessaires » explique ainsi Tae-moon.

« Des ressources et des efforts sont investis. Nous préparons progressivement des plans pour prendre en charge une expérience Galaxy AI à part entière. Le S23 ainsi que les produits Fold et Flip sortis l’année dernière seront mis à niveau avec l’IA, et nous procédons à de nombreux examens du modèle précédent. »

Bref, cela sent tout de même très bon pour le portage, et au passage, c’est aussi un très bon moyen de lutter contre l’obsolescence programmée. Ne reste plus qu’à attendre une désormais probable annonce et une date officielle pour la mise à jour.