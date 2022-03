[Test] Samsung Galaxy S22 : un smartphone aux dimensions resserrées et aux performances très honorables

Si le Galaxy S22 Ultra joue la carte du « more is better » (trad : « plus, c’est mieux »), le Galaxy S22 semble occuper le terrain de l’entrée de gamme de ce haut de gamme où « less is good enough » (trad : « moins c’est assez bien »). Plus ramassé que ses grands frères, sans doute un peu moins bien doté (mais le nouvel Exynos 2200 est bien dedans), le S22 est à la nouvelle gamme de Galaxy ce que l’iPhone 13 est à celle de l’iPhone 13 Pro. Avec un résultat tout aussi convaincant ? Voici ce qu’il en est :

Un form-factor plus compact

Dès la sortie de la boîte, c’est clairement l’étonnement : le form-factor traditionnellement allongé de la gamme Galaxy, cet écran bord à bord légèrement courbes sur les côtés, et surtout ces dimensions imposantes… il n’y a rien de toute cela. Le Galaxy S22 est un appareil assez compact avec sa dalle 6,1 pouces, et pour être tout à fait honnête, si ce n’était le dos du smartphone parfaitement reconnaissable entre mille, le reste du design nous fait beaucoup penser à celui de l’iPhone X avec ses tranches légèrement bombées et chromées ainsi que ses lignes d’antennes bien visibles (sur la gauche).

Nos impressions ne nous ont pas trompées : avec des dimensions de 146 x 70,6 x 7,6 mm, le S22 est plus ramassé que son prédécesseur. Cela se joue à pas grand chose à vrai dire (un millimètre par ci par là), et pourtant, on le remarque de suite.

Pas de charge rapide… mais la charge est rapide

Sans charge vraiment « rapide » (25 W, contre 45 W pour le S22 + et le S22 Ultra), le Galaxy S22 n’est pas à priori un foudre de guerre pour être regonflé à bloc avant le premier allumage. Il faudra pourtant moins d’une heure 1/2 pour que l’appareil (quasi à plat à réception) retrouve toute son endurance, et sans chargeur adapté pour le 25W, sans doute parce que la batterie du bouzin ne dépasse pas les 3700 mAh.

Un écran quasi parfait

A l’allumage, c’est une nouvelle fois une intense satisfaction : on a un peu l’impression de se répéter lorsqu’il s’agit de Samsung, mais le fabricant fait les meilleures dalles du marché, et je vous assure que cela se voit. Netteté et contraste absolus, niveau de réflectance très limité, et une luminosité max qui fait concurrence à celle de mon iPhone 12 Pro (aux alentours des 900 cd/m² donc). La dalle 1080 x 2400 pixels (FHD+) du Galaxy S22 est absolument impeccable, même si, comme d’habitude, il faudra un peu jouer avec les paramètres d’affichage pour obtenir des couleurs un peu moins pétantes et artificielles. Etant donné qu’il est rapidement possible de revenir à une colorimétrie extrêmement fidèle, ce calibrage de dalle out-of-the-box (et un brin marketing) n’est finalement pas un vrai soucis.

Le son un peu moins premium que l’image

Cet affichage ne fait jamais défaut, qu’il s’agisse de regarder un film (avec HDR), de simples vidéos YouTube, ou de jouer à un jeu mobile un poil ambitieux sur l’aspect graphique. Le son qui sort des HP intégrés et qui accompagne cet affichage premium est un peu moins qualitatif. Les voix sont certes bien définies, les basses peu présentes (mais présentes, ce qui n’est déjà pas si mal), mais dès que l’on monte en volume, on perd alors en clarté et en spatialisation. Concernant le son aux écouteurs, étant donné que ces derniers ne sont plus livrés dans la boîte, cette partie n’est pas testée : la qualité sonore en sortie casque dépendra énormément de la valeur des écouteurs que vous utiliserez.

Perfs : l’Exynos 2200 est un peu décevant

Du côté des perfs brutes, le S22 assure l’essentiel, et c’est peut-être là l’origine d’une petit déception : le tant vanté Exynos 2200 ne semble pas vraiment changer la donne. Sur les jeux, comme sur l’interface One UI 4 sous Android 12 (quelques micro saccades parfois), on est loin du coup de boost qui était promis après l’annonce du partenariat avec AMD. Le test GeekBench 5 confirme cette impression, avec 1111 points sur les traitements mono coeur et 3387 point en multi cœurs. C’est un poil moins que le Snapdragon 8 Gen 1 en mono coeur (1200 points) et nettement moins bien en multi cœurs (3770 points). Quant à l’iPhone 13, il est loin devant avec 1700 points en mono coeur et 4600 points en multi cœurs. Ah mais, nous dit-on dans l’oreillette, l’Exynos 2200 gèrerait bien mieux les montées en charge et la consommation ce qui garantirait une autonomie correcte. Et le plus beau… c’est que c’est vrai. Le S22 tient facilement 1 journée 1/2 en usage modéré (mais pas plus d’une journée en usage constant), ce qui est vraiment bien au vu de sa batterie 3700 mAh. Au delà des perfs du processeur, le S22 est équipé du standard pour un flagship en 2022 : 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, compatibilité 5G, certif IP68 (résistance à la poussière et à la pluie), et la Double SIM.

Photo : vraiment correct… mais pas plus

Nos clichés en témoignent : le Galaxy s22 est un bon photophone, mais qui ne fait pas non plus des merveilles. Les photos sont nettes par temps clair, bien exposées, sans que le piqué ne soit pour autant exceptionnel. L’effet de blur est bien rendu (voir ci-dessous), avec un bon détourage du sujet et sans artefacts, mais l’on note, comme trop souvent chez Samsung, une dérive colorimétrique. Les teintes sont souvent trop pimpantes et ne retranscrivent pas vraiment la réalité de la prise de vue. L’IPS a un peu moins tendance à lisser certains éléments lorsque le sujet est plus complexe (comme le bac à poisson), un bon point que l’on remarque aussi avec le mode nuit, plutôt efficace. Le zoom x3 est très bon et rend des clichés exploitables, mais l’on ne peut pas en dire autant du x10, qui retombe dans les travers du lissage à outrance. Ceci dit, on a vu bien pire.

Pas d’aberrations optique ou de lissage pour ce cliché ou s’enchevêtrent pourtant éléments flous et nets

Grossissement x3

Grossissement x10

Mode nuit, avec juste une lumière déportée extrêmement faible

Mode nuit, dans le noir presque total : le lissage est très important, mais l’IPS limite énormément le niveau de bruit

Zoom x3

Conclusion : un flagship haut de gamme aux perfs honorables

On pourra toujours ergoter sur l’absence d’innovation de ce modèle, sur ses performances très équilibrées mais sans aucun grain de folie, mais parfois, c’est bon de ne pas être pris à défaut même si l’on ne brille pas au firmament du smartphone. Le Galaxy S22 n’est moyen en rien, et c’est déjà une réussite en soi : l’affichage est canon, l’autonomie est bonne, la prise en main au dessus de la moyenne grâce à ce form factor un poil plus compact, les perfs bien suffisantes y compris pour les tâches exigeantes, et la partie photo prouve que Samsung a progressé sur certains points qui posaient parfois soucis (lissage excessif notamment). Au prix de ce modèle, cela reste un très bon investissement pour ceux qui veulent se procurer un haut de gamme très solide sans devoir verser l’équivalent d’un salaire.

Le Galaxy S22 est actuellement en précommande, le lancement commercial étant fixé au 11 mars prochain (vendredi) :

En précommande chez Samsung au prix de 859€

En précommande à la FNAC au prix de 859 euros.

En précommande sur Amazon au prix de 859 euros.

En précommande sur Boulanger au prix de 859 euros.

En précommande sur Cdiscount au prix de 859 euros.

En précommande chez Darty au prix de 859 euros.