L’Epic Games Store arrêtera le support de Windows 7/8 et 10 (32 bits) en juin 2024

Les joueurs avec un PC tournant sous Windows 7, Windows 8/8.1 ou Windows 10 (32 bits) n’auront plus une prise en charge de l’Epic Games Store à compter de juin 2024. En effet, le support ne sera plus assuré sur ces systèmes d’exploitation.

Dans une note adressée aux joueurs, Epic Games indique :

Nous vous annonçons aujourd’hui que le lanceur Epic Games ne prendra plus en charge Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 (32 bits) à partir du mois de juin 2024. Passée cette date, les installations présentes sur ces systèmes d’exploitation ne recevront plus aucune mise à jour. Le lanceur Epic Games continuera à prendre en charge Windows 10 (64 bits), Windows 11 et macOS version 10.13 ou supérieure.

Après le mois de juin 2024, les joueurs pourront toujours utiliser le lanceur Epic Games sur Windows 7, Windows 8 et Windows 10 (32 bits), mais sans aucune prise en charge officielle. Epic ne pourra pas fournir d’assistance technique pour les utilisateurs de ces systèmes d’exploitation et les fonctionnalités du lanceur sur ces systèmes d’exploitation pourront se dégrader ou ne plus fonctionner avec le temps.