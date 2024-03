ISS : le bras-robot de Gitai a effectué des démos techniques à l’extérieur de la station

Gitai, une start-up basée à Los Angeles, a annoncé ce mardi que son bras robotique autonome avait réussi avec succès une démonstration technologique à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Le CEO de Gitai, Sho Nakanose, expliquait récemment que l’objectif de ce bras robot était à terme de réduire les coûts du travail dans l’espace d’un facteur 100, de la même manière que SpaceX et d’autres société spatiales avaient considérablement réduit les coûts de lancement des lanceurs de satellites.

Le bras robotisé de 1,5 mètre, baptisé S2, avait été lancé vers l’ISS à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX au mois de janvier dernier. Le S2 a déjà effectué une série de démos techniques, qui sont autant de tâches considérées essentielles à la construction d’infrastructures spatiales, telles que l’installation de panneaux, la manipulation de matériaux flexibles ou bien encore l’a pose et le retrait d’un câble électrique flexible fiché dans un connecteur.

Fort de ces succès probants, Gitai souhaite désormais développer un service de satellites robotisés pour les vaisseaux situés en orbite terrestre basse et géostationnaire. L’entreprise développe à cet effet des satellites-robots capables d’effectuer des tâches complexes telles que le rendez-vous, l’amarrage, l’inspection et la désorbitation. Gitai prévoit de proposer ses services orbitaux en 2026. Les bras robots de Gitai sont déjà fin prêts de leur côté : le TLR – technology readiness level, une norme d’optimum de maturité technologique reconnue par la NASA – de ces appareils sophistiqués est à 7, soit le plus haut niveau possible.