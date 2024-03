Amazon obtient en justice la fermeture d’un site publiant de faux avis

Amazon annonce avoir obtenu devant la justice italienne la fermeture du site Realreviews.it contribuant à la publication de faux avis 5 étoiles sur la plateforme du commerçant en ligne.

« Le jugement, le premier d’un tribunal civil en Italie contre un site de faux avis, a conduit à la fermeture immédiate du site Realreviews.it », s’est réjoui Amazon dans un communiqué, saluant « une victoire importante en Italie dans sa lutte contre les faux avis ». Le site en question offrait aux auteurs d’avis 5 étoiles le remboursement intégral de leur achat, une pratique jugée par le tribunal de Milan « contraire à la législation sur la concurrence déloyale et causant un dommage tant à Amazon qu’à ses clients ».

Amazon affirme lutter contre les faux avis partout dans le monde et avoir entrepris l’an dernier 9 actions légales en Espagne, en Allemagne et en France, face au développement d’un marché où les consommateurs sont sollicités sur des sites et les réseaux sociaux pour écrire de faux avis en échange d’argent, de produits gratuits ou autres avantages.

« Notre objectif est d’assurer que chaque avis sur le store d’Amazon soit fiable et reflète les expériences réelles des consommateurs », souligne une responsable du groupe, Claire O’Donnell, citée par le communiqué.

Altroconsumo, l’une des principales organisations italiennes de défense des consommateurs, a aussi salué « le premier jugement historique d’un tribunal civil italien contre un site de faux avis ». « Ce phénomène illicite et dommageable trompe et frappe en premier lieu les consommateurs de bonne foi », estime son responsable Communication, Federico Cavallo.