Les ministres de l’Industrie, de la Technologie et du Numérique du G7 se sont fixé comme objectif commun de mettre en place une intelligence artificielle « sûre, sécurisée et digne de confiance », mais ont reconnu que son encadrement pouvait varier d’un pays à l’autre.

« Nous sommes déterminés à trouver un juste équilibre entre la promotion de l’innovation et la nécessité de mettre en place des garde-fous appropriés », ont-ils indiqué dans un communiqué. Cette déclaration commune a été publiée à l’issue de la seconde journée d’une réunion ministérielle à Trente, dans le nord de l’Italie, consacrée à l’IA, l’une des priorités de la présidence italienne du G7.

« Des instruments politiques visant à réaliser la vision et l’objectif communs d’une IA sûre, sécurisée et digne de confiance, peuvent varier entre les membres du G7 », ont admis les ministres, laissant entrevoir des divergences sur le sujet. « Nous saluons les efforts déployés actuellement par les membres du G7 et les encourageons à faire progresser et à renforcer l’interopérabilité entre les cadres de gouvernance de l’IA », ont-ils relevé.

Les députés européens ont récemment adopté une législation inédite (AI Act) au niveau mondial pour encadrer les systèmes d’intelligence artificielle comme ChatGPT, après d’intenses négociations sur l’équilibre entre innovation et sécurité. La législation européenne contraindra les systèmes d’IA à informer l’utilisateur qu’il est en relation avec une machine, et les images, textes ou vidéos générés artificiellement devront être clairement identifiés comme tels. Cette loi sera dotée de moyens de surveillance et de sanctions avec la création d’un office européen de l’IA, qui pourra infliger des amendes allant de 7,5 à 35 millions d’euros.