Les dirigeants de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, commencent à en avoir plus qu’assez. La SEC enquête toujours sur les conditions exactes du rachat de Twitter par Elon Musk, une enquête perturbée par le refus de Musk de témoigner, et par une communication particulièrement virulente de l’entrepreneur. La SEC accuse désormais Elon Musk de tenter de « déformer » l’enquête du régulateur : « Musk continue de déformer la véritable portée de cette enquête – son seul espoir étant d’établir que la SEC ne recherche pas de preuves pertinentes » déclare la SEC dans un nouveau communiqué.

Pour rappel, la SEC enquête depuis 2022 concernant les conditions du rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, ce dernier ayant divulgué tardivement (et pour tout dire hors des clous) sa participation dans le réseau social, un retard considéré comme un manquement grave pour une société cotée en bourse. Face au refus répété de Musk de témoigner dans le cadre de l’enquête, la SEC avait alors décidé de poursuivre l’entrepreneur star en justice sur la base de violations potentielles dcs lois fédérales sur les valeurs mobilières. Un juge a ordonné à Elon Musk de témoigner durant le mois de de février, mais le patron de SpaceX et de Tesla a semble t-il décliné ce qui n’était pourtant plus une simple invitation à comparaître.

Musk a tenté de se dédouaner en expliquant que le « scope » de l’enquête était particulièrement limité (un retard de dépôt de document), ce à quoi la SEC vient de répondre sèchement : « Cette enquête examine également une fraude potentielle en matière de valeurs mobilières en violation de l’article 10(b) du Securities Exchange Act… liée, entre autres, aux déclarations publiques de Musk concernant son acquisition de Twitter ». Plus étonnant, la SEC affirme que la biographie d’Elon Musk écrite par Walter Isaacson (qui avait déjà rédigé une biographie de Steve Jobs) contient des éléments susceptibles de servir de preuve à charge dans ce dossier.