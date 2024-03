La fusée du japonais Space One explose peu de temps après le décollage

Le Japon n’a toujours pas son SpaceX. Le lancement inaugural de la fusée Kairos de Space One s’est en effet soldé par un échec complet. Le lanceur a explosé quelques secondes seulement après son décollage à partir d’une base de lancement près de Wakayama au Japon. La fusée transportait avec elle un satellite expérimental conçu par le Cabinet Satellite Intelligence Center du gouvernement japonais, un satellite destiné à surveiller les installations militaires en Corée du Nord et à remplacer temporairement tout satellite de renseignement susceptible de se déconnecter.

Le lanceur léger a décollé depuis la rampe de lancement de Space One à Space Port Kii, mais le système d’autodestruction automatisé a été déclenché cinq secondes seulement après le début du vol. Le président de la Space One, Masakazu Toyoda, a déclaré que la mission avait été interrompue après la détection d’anomalies dans la trajectoire de vol, la vitesse ou les systèmes de contrôle. Cet échec est un revers cuisant pour le secteur spatial privé japonais, mais il faut noter que les sociétés commerciales réussissent rarement dès leurs premières tentatives. Même SpaceX n’avait pu éviter les ratés lors des premiers vols de fusées Falcon. L’incident n’a heureusement fait aucun blessé et l’incendie a été rapidement maîtrisé. Space One devra encore attendre pour devenir la première entreprise japonaise à placer un satellite en orbite.