Galaxy Ring : Samsung commande des centaines de milliers d’unités pour le lancement de sa bague connectée

Samsung semble plutôt confiant. Le site sud coréen ETNews nous apprend en effet que Samsung aurait commandé près de 400 000 unités de sa bague connectée Galaxy Ring, un volume de stock uniquement destiné à la période de lancement du produit. Quelques centaines de milliers d’unités peuvent sembler peu dans un secteur de la tech où certains produits s’écoulent par centaines de millions (à l’instar des smartphones par exemple), mais pour un accessoire aussi peu usité (malgré la présence d’Oura sur le marché), c’est probablement un chiffre solide. On notera que les 400 000 Galaxy Ring prévues pour le lancement correspondent en volume à la moitié de toutes les bagues connectées Oura vendues depuis mars 2022. En d’autres termes, Samsung prévoit de devenir leader de ce nouveau marché en quelques mois à peine.

La production de masse des Galaxy ring démarrerait au mois de mai prochain, et Samsung prévoirait de commercialiser l’accessoire quelque part durant le mois d’août. Pour rappel, la Galaxy Ring sera disponible en trois coloris (argent, noir et or) et embarquera bien sûr quelques capteurs (ECG, suivi des règles via le partenariat avec Natural Cycles, mouvements respiratoires). Cela sera-t-il suffisant pour exister face aux montres connectées qui proposent la même chose et bien plus encore ? Réponse dans quelques mois…