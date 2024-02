Galaxy Ring : Samsung dévoile un peu plus sa bague connectée et certaines fonctionnalités

Après avoir fait un teasing en janvier, Samsung dévoile un peu plus en détail sa montre connectée Galaxy Ring. Le constructeur a choisi le Mobile World Congress 2024 pour en dire davantage.

De nouveaux détails sur la Samsung Galaxy Ring

Samsung a convié certains médias à tester un prototype de sa bague et en a également profité pour partager trois nouvelles images. On peut ainsi voir la montre de plus près, ce qui permet de découvrir la présence de plusieurs capteurs. Il est également possible d’avoir les informations obtenues par les capteurs au niveau de l’application Samsung Health.

Une journaliste de The Verge, qui a pu tester un prototype, dit que la Galaxy Ring est « est plus légère qu’il n’y paraît et n’est pas aussi dense que je le pensais ». Samsung a mis en avant trois coloris : argent, noir et or. Plusieurs tailles étaient proposées, allant de 5 à 13.

Il n’y a pas encore d’informations précises sur le type de capteurs. Toutefois, le docteur Hon Pak, vice-président de Samsung chargé de la santé numérique, a indiqué une prise en charge des informations sur le sommeil basées sur la fréquence cardiaque, les mouvements et les indicateurs respiratoires. Il ajoute que le partenariat de Samsung avec Natural Cycles (qui propose déjà un suivi des règles et de la fertilité sur la montre Galaxy Watch) s’étendra également à la bague.

La Galaxy Ring contribuera à l’élaboration d’une nouvelle mesure que Samsung lancera prochainement dans l’application Health, appelée « Mon score de vitalité ». C’est basé sur un modèle de l’Université de Géorgie qui intègre quatre facteurs : le sommeil, l’activité, la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque. Cette fonctionnalité va également arriver sur les montres Galaxy Watch.

Quelle sera l’autonomie ? Pas d’informations précises pour le moment.

Enfin, Samsung a confirmé un lancement de la Galaxy Ring pour 2024. Mais le jour et le mois précis sont gardés secret pour le moment.