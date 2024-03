Gemini : Google limite les fonctionnalités de son IA lors des périodes d’élections

Le chatbot IA de Google, Gemini, a commencé à restreindre les réponses aux requêtes/prompts relatives aux élections… dans les pays où se déroulent des élections (au moment de la requête). Cette modification importante des fonctionnalités de l’IA intervient à un moment où Google tente de montrer patte blanche après le fiasco d’un Gemini un peu trop « inclusif ». Dans les pays où se déroulent ou vont se dérouler des élections, toutes requêtes sur les partis politiques, les candidats ou les hommes politiques de ce même pays renverront désormais ce message prédéfini en lieu et place d’une réponse : « J’apprends encore à répondre à cette question. En attendant, essayez la recherche Google ». Cette mise à jour est déjà effective aux États-Unis ou en Inde, et est en cours de déploiement dans d’autres pays où se dérouleront des élections d’ici les prochains mois. La firme de Mountain View n’a en outre pas précisé si ces restrictions seraient levées après les élections.

Si vous êtes américain, vous ne pourrez pas demander à Gemini de vous fournir les grandes lignes des programmes politiques de Trump et de Biden…parce que le sujet est sensible

Vers des IA totalement policées… et inutiles ?

Si la motivation de Google semble à priori parfaitement légitime, (éviter de fournir de fausses informations lors des périodes d’élection), on est en droit de se demander à quoi peut bien servir une IA qui ne répond plus à aucune question jugée sensible dès lors que le contexte du pays de l’utilisateur est lui-même sensible. Il est aujourd’hui question d’élections, mais demain, on peut supposer que tout sujet dit « sensible » pourrait aboutir à des réponses de l’IA tellement générales que l’utilisation même de cette IA n’aurait plus guère de sens.

A force de vouloir protéger à tout prix les IA de tout risque de « bad buzz » ou de procès, les sociétés américaines ne seraient-elles pas en train de se tirer une balle dans le pied ? En l’état, Gemini est donc la seule IA qui refuse de produire des images (parce que ses paramètres d’inclusivité ont été rentrés à la truelle pour être poli) et qui donc peut aussi vous refuser ses lumières sur les thématiques connexes aux élections (ce qui brasse large). Demain, Gemini refusera t-elle de parler de Taiwan pour ne pas froisser la Chine ? Voilà qui ne donne pas furieusement envie.