[Test] kit solaire Sunethic : la solution plug & play montée en 5 minutes

Se positionner sur le prix et les performances, c’est déjà le leitmotiv de la plupart des sociétés qui proposent des stations solaires à installer chez soi. La société française Sunethic va un peu plus loin que ces discours bien calibrés en proposant une station solaire non seulement conçue en France, mais en se distinguant aussi par un engagement « écologique » et « éthique » se traduisant notamment par le versement d’un pourcentage de chaque vente à une ONG ou une garantie complète étendue à 20 ans, soit du jamais vu dans le secteur. Sunethic tente donc une autre approche dans un secteur très (trop ?) souvent discret concernant les modes de production de ses produits.

Avec sa première station solaire (entièrement conçue en France donc), Sunethic tente ainsi de se distinguer sur un marché français de plus en plus compétitif depuis quelques années. L’explosion de l’offre de solutions plug’n play constitue un dilemme franchement cornélien lors du choix de sa future station solaire, et dans ce contexte tendu, le positionnement de Sunethic ajoute des critères qui mettront peut-être trancher. Un positionnement plus éthique c’est bien, c’est très bien même, mais qu’en est-il de l’installation du kit, de sa facilité de gestion et surtout de son rendement ? Acheter un kit Sunethic, est-ce vraiment rentable ? Encore une fois, nous vous livrons ci-dessous tous les éléments qui vous permettront de choisir en toute connaissance de cause :

Sunethic : la station solaire made in France

Entièrement fabriqué en France, le kit Sunethic incarne l’engagement pour le local et l’écologie. Thomas Cauthier, le fondateur de Sunethic, se consacre à promouvoir une consommation plus responsable en France. Le kit solaire, majoritairement produit en France, inclut des cellules photovoltaïques, des cadres et des supports locaux, bien que certains composants électroniques dépendent encore de l’expertise asiatique. Sunethic s’engage aussi à reverser un pourcentage de chaque vente à l’ONG Planète Urgence, soulignant son engagement écologique.

Alors que les autres acteurs du marché se limitent habituellement à une garantie de 5 ans pour leurs kits, souvent en différenciant la garantie du panneau et celle de l’onduleur, Sunethic se distingue en offrant une garantie complète de 20 ans sur l’ensemble du kit. Cette garantie globale, sans distinction entre panneau et onduleur, représente un engagement significatif : une garantie uniforme de 20 ans pour l’intégralité du kit, sans exception.

Découverte et installation rapide du kit en 5 minutes

Le kit Sunethic que nous avons reçu pour notre test comprend un seul panneau solaire de dimensions 1,83×1,04 m, livré sur une palette, le tout pesant une cinquantaine de kilos. Pour pousser plus loin son engagement éthique, Sunethic a innové en imprimant des dessins à colorier sur le verso de son carton d’emballage. Cette initiative ludique et créative offre une seconde vie aux emballages, dans un esprit à la fois écologique et divertissant.

A l’intérieur du carton, on y retrouve bien sûr le panneau d’un puissance de 400Wc, avec une petite boite d’accessoires et des goodies.

La petite boite d’accessoires accompagne les panneaux comprend 4 vis pour les supports ainsi que le petit boitier de communication ApSystems qui permettra de suivre la production du panneau solaire.

L’intégralité du câblage et des composants électroniques, y compris le micro-onduleur DS3 d’ApSystems, est dissimulée sous le panneau. ApSystems, l’un des leaders mondiaux dans la conception de micro-onduleurs, est particulièrement prisé par les professionnels. D’ailleurs, le rendement de ces micro-onduleurs atteint 99,5%. Il peut délivrer une puissance de 880W, ce qui s’avère amplement suffisant pour notre installation équipée d’un seul panneau. Si vous souhaitez plus de puissance pour votre domicile, vous n’aurez qu’à acheter un kit d’extension et le brancher sur le second emplacement de ce micro-onduleur.

Bien que ce micro-onduleur soit le seul composant importé d’Asie, en raison de l’absence de fabricants locaux, son poids represente moins de 5% du total de la station. Cette faible proportion contribue à réduire l’empreinte carbone de l’ensemble, respectant ainsi les engagements écologiques de Sunethic.

Montage du panneau solaire

Le montage du panneau nécessite seulement un tournevis et une clé de 13, rendant l’assemblage accessible à tous. Bien que le kit ne soit pas équipé d’un système de glissière pour l’assemblage, cette caractéristique n’est pas un frein à sa simplicité d’installation.

Il suffit de déployer les supports et de visser les deux vis à l’arrière de chaque panneau. Une clé Allen est fournie.

Ensuite, placez la station au meilleur endroit, de préférence orientée plein sud pour une exposition optimale. Ajustez l’angle du panneau pour une orientation idéale. Les stations Sunethic offre la possibilité de régler l’angle selon vos besoins. Grâce à deux molettes situées sur les barres verticales à l’arrière, il est facile de faire glisser le support et de fixer le panneau dans la position désirée : dévissez légèrement, ajustez la hauteur, puis resserrez.

Ce système permet d’ajuster l’inclinaison du panneau selon les saisons, car l’angle du soleil varie entre l’été et l’hiver. Ainsi, l’orientation optimale du panneau diffère selon la période de l’année.

Pour le lestage, nous avons utilisé de grosses pierres du jardin mais vous optez pour ce genre de dalle disponible à 1,40€ / pièce (5 par panneau) peuvent être placées sur les supports, conçus pour les accueillir.

Connexion facile et intuitive à votre domicile

Tout est déjà câblé, seule la prise électrique accompagnée de son câble de 4 mètres sortent de l’installation. Le fabricant a misé sur une qualité irréprochable, tant en termes de section du câble que de la prise, certifiée IP44. Vous n’aurez qu’à la brancher.

Communication

Le kit intègre un boîtier de communication ApSystems, délaissant l’usage d’une prise connectée basique pour le suivi de la production énergétique. Ce choix exploite les capacités du micro-onduleur, capable de communiquer nativement en ZigBee, un protocole sans fil. L’installation de ce boîtier à l’intérieur de la maison permet une communication sans fil avec le micro-onduleur, et sa connexion au Wi-Fi domestique facilite le transfert des données de production vers l’application mobile.Il est à noter que le Wifi doit être en 2,4Ghz.

La mise en œuvre peut être plus longue en raison de la nature professionnelle du micro-onduleur. Cependant, la qualité du micro-onduleur apporte un avantage indéniable par rapport aux autres solutions du marché.

Une application intuitive et complète

L’application de suivi de Sunethic, basée sur le micro-onduleur APSystem, est probablement l’une des plus complètes et intuitives du marché. Elle offre des statistiques détaillées et un suivi en temps réel du rendement de chaque panneau.

L’installation est un petit plus compliquée que les concurrents, mais une procédure étape par étape est fournie, et au final on a une application complète et stable. Il faudra commencer par brancher le boitier ApSystems dans une prise électrique, puis installer l’application EMA App.

Après avoir configuré le système, l’application permet de suivre la production énergétique en temps réel. Cette application offre un aperçu complet incluant la puissance instantanée, la production journalière, ainsi que le cumul depuis la mise en service. De plus, elle propose un historique détaillé de la production, avec des données journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles.

Dans le détail, l’onglet « Champ PV » permet visualiser la puissance produite par votre panneau, et celle des panneaux supplémentaires si vous choisissez d’en ajouter. Vous pourrez donc savoir si un panneau à un soucis ou pour optimiser son placement. L’onglet « Données » offre une vision globale de votre production d’énergie : il présente des statistiques quotidiennes, mensuelles et annuelles, vous permettant de suivre facilement votre production au fil du temps. Dans l’onglet « Paramètres », vous avez la possibilité de passer l’application en mode nuit, d’entrer le coût du kWh pour calculer vos économies, et de consulter les informations détaillées de votre compte.

La simplicité réglementaire des stations solaires plug and play

L’un des principaux avantages des stations solaires plug and play est leur installation facile, sans nécessiter de procédures administratives lourdes. Aucune déclaration préalable en mairie (DP) n’est requise pour les panneaux posés au sol ou installés à moins de 1m80 de hauteur. Sunethic explique les différents cas sur son site.

Il suffit de signer une Convention d’Autoconsommation Sans Injection (CACSI) avec Enedis, l’entreprise gérant le réseau électrique en France. Cette démarche se fait facilement en ligne via le site d’Enedis. Le fabricant fournit toutes les informations nécessaires sur sa page.

Les panneaux solaires Sunethic sont-ils rentables ?

Est-ce que ce type d’installation est rentable ? Ce kit Sunethic composé d’un seul panneau solaire avec une puissance de 400Wc est proposé actuellement à 750€. À titre de référence, le tarif de base de l’électricité est fixé à 0,2471€/kWh au 1er févier 2024.

Malgré une capacité théorique de 400Wc, la production réelle oscillera entre 370 et 380 (nous avons eu un pic à 377w).

Avec le coût actuel de l’électricité à 0,2471€/kWh, les économies annuelles réalisées grâce à ce système de panneaux solaires peuvent être calculées en multipliant le total annuel de kWh produits par le tarif de l’électricité, on obtient une économie d’environ 136€ par an (550 kWh x 0,2471€/kWh).

En considérant le coût initial d’achat des panneaux à 750€, il faudra 5 ans et demie (750€ / 136€ par an) pour amortir le coût initial des panneaux. Pas mal pour une installation qui est garantie 20 ans (et de 25 ans fabricant sur le panneau).

Il est important de noter que cette estimation ne prend pas en compte l’augmentation prévue des tarifs de l’électricité. Cependant, avec la hausse des tarifs de l’électricité chaque année, la rentabilité des panneaux solaires pourrait s’avérer encore plus attractive à long terme. De plus, l’aspect environnemental et la contribution à la réduction de l’empreinte carbone ajoutent une valeur immatérielle importante à cet investissement.

Voici un tableau de rentabilité selon le nombre de panneaux achetés et l’utilisation de l’électricité produite. Au plus vous utiliserez l’électricité produite par vos panneaux, au plus vite votre installation sera rentable.

Conclusion