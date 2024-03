Facebook va utiliser de l’IA pour mieux vous recommander des vidéos

Meta va davantage miser sur l’intelligence artificielle, notamment en l’utilisant au niveau de son algorithme des vidéos recommandées sur Facebook. L’objectif : proposer des contenus mieux susceptibles de plaire à chaque utilisateur.

Tom Alison, le responsable de Facebook, a annoncé que l’IA sera utilisée pour l’algorithme des vidéos sur le fil d’actualité, les Reels et les groupes. En réalité, cela a déjà commencé pour les Reels, qui n’est autre qu’une copie de TikTok au niveau du fonctionnement. La mise en place sur les autres supports se fera progressivement. La feuille de route technologique de la société s’étend jusqu’en 2026.

Selon Facebook, son nouvel algorithme s’appuyant sur l’IA pour les Reels fonctionne vraiment bien, d’où l’intérêt de le proposer un peu partout sur sa plateforme. « Au lieu d’alimenter uniquement les Reels, nous travaillons sur un projet visant à alimenter l’ensemble de notre écosystème vidéo avec ce modèle unique, et nous pourrons ensuite ajouter notre produit de recommandation du fil d’actualité pour qu’il soit également desservi par ce modèle », a déclaré Tom Alison lors de la conférence organisée par Morgan Stanley à San Francisco. « Si nous y parvenons, non seulement les recommandations seront plus attrayantes et plus pertinentes, mais nous pensons qu’elles seront également plus réactives ».

Cette décision s’inscrit dans la stratégie de Meta visant à intégrer l’IA dans tous ses produits après l’explosion de la technologie avec le lancement de ChatGPT à la fin de 2022. La société dépense des milliards de dollars pour acheter des centaines de milliers de cartes graphiques à Nvidia afin de les utiliser pour former et alimenter les modèles d’IA, a déclaré Mark Zuckerberg dans une vidéo au début de l’année.