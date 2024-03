Microsoft : un évènement consacré à l’IA, à Copilot et aux produits Surface programmé pour le mois de mars

Microsoft va annoncer ses nouveautés pour l’année 2024. La firme de Redmond a programmé pour le 21 mars prochain un évènement intitulé « Avancer dans la nouvelle ère du travail avec Copilot », évènement durant lequel seront présentés les dernières avancées en matière d’IA générative, des avancée qui profiteront bien sûr à l’assistant Copilot (« motorisé » par GPT-4 d’OpenAI). Il sera aussi question des appareils Surface et des PC compatible Windows.

Si l’on en croit les dernières fuites » sur le sujet, Microsoft profitera de sa keynote pour présenter le Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6. Ces deux machines bénéficieraient largement de l’intégration de l’IA dans les outils de l’entreprise, ce qui pourrait se traduire par des éléments hardware, comme un processeur Intel Core Ultra ou Qualcomm Snapdragon X Elite (tous deux dotés d’un NPU puissant) ou bien encore une touche du clavier donnant directement accès à Copilot) mais aussi software (services et logiciels embarquant Copilot ou des fonctions d’IA intégrées). Des nouvelles fonctions comme les sous-titres en direct ou la traductions en temps réel devraient apparaitre dans Windows 11. Il se murmure aussi que Microsoft développerait une fonctionnalité AI Explorer, qui permettrait d’effectuer des recherches « cross-platform » et en langage naturel.