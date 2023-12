Microsoft met à jour Copilot avec GPT-4 Turbo et DALL-E 3

Microsoft vient d’annoncer des mises à niveau importantes de son chatbot Copilot AI, au moment où l’IA d’OpenAI boucle sa première année d’existence. La principale amélioration concerne l’intégration de GPT-4 Turbo dans Copilot, ce qui permettra aux utilisateurs de Copilot de gérer des tâches nettement plus complexes. Contrairement à son prédécesseur, GPT-4 Turbo accepte jusqu’à 300 pages de texte en entrée, ce qui permet évidemment d’obtenir des réponses aux requêtes bien plus significatives. Actuellement en cours de test par un petit nombre d’utilisateurs, ce Copilot amélioré devrait être plus largement disponible dans les semaines à venir.

Copilot propose aussi désormais l’intégration de DALLE 3, la dernière version du générateur d’images. Les améliorations sont sensibles, l’IA produisant des images de bien meilleure qualité et aussi plus « raccords » avec les prompts. DALL-E 3 est directement disponible pour tous les utilisateurs de Copilot.

D’autres améliorations incluent l’outil Inline Compose, qui introduit un menu de réécriture permettant aux utilisateurs de sélectionner et de demander au robot de réécrire un bloc de texte. Cette fonctionnalité est destinée à tous les utilisateurs d’Edge et devrait être déployée prochainement. Les développeurs bénéficieront du nouvel ensemble de fonctionnalités Code Interpreter permettant des tâches complexes telles que l’analyse de données, la visualisation, les mathématiques et le codage. Actuellement en version bêta, Code Interpreter devrait être diffusé à plus grande échelle dans un avenir proche. Enfin, le moteur de recherche Bing reçoit lui aussi une mise à niveau optimisée par GPT-4, mise à jour qui améliore grandement les résultats de recherche sur des sujets particulièrement complexes.