Samsung : la date de présentation se précise pour les Galaxy Z Fold/Flip 6 et Ring

Samsung va faire plusieurs annonces de produits dans quelques mois, avec son prochain Galaxy Unpacked qui serait programmé pour le début de juillet selon les informations de SamMobile.

Rendez-vous début juillet

Le premier Galaxy Unpacked de l’année avait été l’occasion de découvrir les Galaxy S24. Le prochain va permettre de découvrir les Galaxy Fold 6 et Galaxy Flip 6, qui sont les nouveaux smartphones pliables du constructeur coréen. Pas plus tard que cette semaine, des rendus ont fuité et ont dévoilé le design général des deux smartphones.

Les deux smartphones ne seront pas les seules annonces. En effet, Samsung compte également lancer officiellement la Galaxy Ring, sa première bague connectée. Samsung avait fait un teasing en janvier puis avait dévoilé un peu plus de détails en février. L’annonce complète aurait donc lieu cet été.

Une date de présentation précise n’est pas encore communiquée pour le Galaxy Unpacked, si ce n’est que ce serait au début de juillet. Cela signifie donc que Samsung organisera son rendez-vous plus tôt que l’année passée. C’était le 26 juillet en 2023. Cette année, le 26 juillet marquera le début des Jeux olympiques. Il se trouve que Samsung est l’un des partenaires de l’événement sportif. Il fera donc ses annonces en avance, probablement pour ensuite mettre les produits en avant avec plusieurs sportifs au moment de JO.