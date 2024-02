Samsung Galaxy Z Flip 6 : les premiers rendus 3D, et une surprise concernant la batterie

Le Galaxy Z Flip 6, prochaine itération dans la gamme clamshell pliable de Samsung, se dévoile enfin via des rendus 3D (CAO) à priori tout ce qu’il y a de plus « fiables ». Le design du Galaxy Z Flip 6 apparait sensiblement identique à celui de son prédécesseur, mais l’on note toute de même une différence de taille, soit une tranche nettement plus épaisse (pour des dimensions générales 165.0 x 71.7 x 7.4mm). Ce gain d’épaisseur et sans doute de poids signifie très probablement que Samsung a doté le Flip 6 d’une batterie de plus grande capacité. Cette batterie améliorée a de plus déjà été annoncée par une « fuite » antérieure, ce qui constitue un faisceau d’indices concordants.

Le Z Flip 6 sera donc très probablement doté d’une batterie dont la capacité dépassera assez nettement les 3000 mAh (soit la capacité de la batterie du Z Flip 5). L’autonomie du Z Flip 5 était l’un des points faibles du mobile, et l’on peut donc supposer que Samsung a tenu à corriger ce détail quitte à concevoir un smartphone nettement moins fin (surtout replié). Hormis cet élément différenciant, rien ne semble vraiment changer entre les deux modèles, même si l’on peut parier sans risques sur une amélioration du bloc photo arrière, du processeur, sans oublier bien sûr l’ajout de fonctionnalités dopées à l’IA.