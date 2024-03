Snapdragon 8 Gen 4 : un voire plusieurs coeurs seront développés par Nuvia

Nuvia, la startup fondée par des anciens cadres d’Apple, a largement participé au développement du prochain Snapdragon 8 Gen 4. Jusqu’ici, Qualcomm fournissait des puces Snapdragon avec des coeurs de CPU sous licence ARM (les fameux Cortex xxx), mais le Snapdragon 8 Gen 4 va profondément changer la donne. Le prochain processeur haut de gamme de Qualcomm disposera en effet d’un voire de plusieurs coeurs de CPU développés par Nuvia, une startup rachetée il y a 3 ans par Qualcomm. Don McGuire, le responsable marketing de Qualcomm, a confirmé sur X qu’au moins un coeur Oryon embarquera dans le Snapdragon 8 Gen 4.

