Si l’on en croit un leak de Digital Chat Station le prochain processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4 disposerait toujours de 8 coeurs, mais tous ces coeurs seraient conçus pour les performances et l’efficacité. En d’autres termes, exit les coeurs « basse consommation » du Snapdragon 8 Gen 3 ! A priori toujours, le 8 Gen 4 serait une nouvelle puce ARM custom similaire aux cœurs Kryo actuels. Le processeur disposerait de deux cœurs Phoenix optimisés pour la puissance brute, ainsi que six cœurs Phoenix optimisés pour l’efficacité. Pour rappel, le Snapdragon 8 Gen 3 actuel possède des cœurs Cortex X4, Cortex A720 et Cortex A520.

Le nouveau SoC de Qualcom, baptisé « Sun » en interne, serait en outre produit à la finesse de gravure 3 nm (ce qui est logique) et s’accompagnerait du nouveau GPU intégré Adreno 830 (ce qui est tout aussi logique). L’absence de coeurs basse consommation pourrait-elle impacter ,négativement sur l’autonomie des smartphones équipés du 8 Gen 4 ? Il faudra attendre les premiers tests pour le savoir… Le Snapdragon 8 Gen 4 pourrait être officiellement présenté d’ici la fin de l’année ou vers le début 2024.