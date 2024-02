Le GPU Nvidia RTX 5090 serait 70% plus performant que le RTX 4090

Nvidia vient d’achever le lancement de sa génération de GPU Ada Lovelace, les cartes RTX Super étant désormais disponibles. L’attention se porte maintenant sur les spéculations et les « fuites » concernant les futurs GPU Blackwell, en particulier leurs performances et bien sûr leur prix. Si l’on en croit le site Moore’s Law is Dead, le GPU phare de cette prochaine gamme, soit le Nvidia RTX 5090, pourrait voir ses performances augmenter de 70% pour un prix dépassant allègrement les 1 999 dollars !

Sans vraie concurrence sur cette gamme, Nvidia pourrait ne proposer que des dies de GPU considérablement réduits pour le jeu, en économisant les dies complets pour les clients en en recherche de perfs pour l’IA. Ces choix pourraient entraîner une augmentation de 50 à 70 % des performances par rapport au RTX 4090, ce qui est bien sûr énorme. On notera que le RTX 4090 (proposé à 1 599 dollars) n’a actuellement aucune concurrence de la part d’AMD, et le succès de Nvidia dans le hardware dédié à l’AI pousse sans doute le fabricant à être moins « focus » sur le jeu vidéo. Une RTX 5090 avec de telles perfs pourrait aisément « justifier » un tarif de 2500 dollars selon Moore’s Law is Dead.

La série RTX 50 devrait en outre bénéficier de mises à niveau telles que la mémoire GDDR7, le processus 3 nm de TSMC, le PCIe 5.0 et DisplayPort 2.1. Ces améliorations auront elles aussi un coût, les wafers de 3 nm étant particulièrement coûteux à produire. Le RTX 5090 pourrait donc être positionnée sur le marché comme un GPU de « luxe » plutôt que comme une carte de jeu absolument indispensable, compte tenu du fait que le RTX 4090 peut déjà faire fonctionner en 4K tout ce qui est disponible sur le marché (en gros jeux AAA s’entend).