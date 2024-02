GTA 6 : Rockstar demande à ses employés de revenir au bureau pour éviter les fuites

Les employés de Rockstar Games ont reçu pour consigne de revenir travailler cinq jours par semaine au bureau. Cela intervient au moment où Grand Theft Auto VI (GTA 6) entre dans sa dernière année de développement.

Fin du télétravail chez Rockstar avant la sortie de GTA 6

Dans un e-mail envoyé au personnel et relayé par Bloomberg, Jenn Kolbe, responsable de l’édition chez Rockstar, annonce aux équipes que le télétravail n’est plus d’actualité, que ce soit toute la semaine ou au format hybride (quelques jours en télétravail et quelques jours au bureau). À compter d’avril, les employés devront être sur place, et ce cinq jours par semaine.

Les raisons ? Il y en a deux pour Rockstar. La première concerne les fuites de GTA 6. Il y a eu un très gros leak il y a quelques mois avec 90 vidéos qui ont fuité. Et plus récemment, la bande-annonce du jeu a fuité quelques heures avant la sortie officielle. Le studio juge visiblement que le fait de retourner au bureau va permettre de limiter au maximum de telles fuites à l’avenir.

Un autre argument mis en avant est la productivité. « En procédant maintenant à ces changements, nous sommes dans la meilleure position pour livrer le prochain Grand Theft Auto avec le niveau de qualité et de finition que nous savons qu’il exige, ainsi qu’une feuille de route de publication qui correspond à l’échelle et à l’ambition du jeu », a écrit Jenn Kolbe.

Il se trouve que plusieurs employés de Rockstar ont manifesté leur mécontentement à la suite de la décision du retour complet au bureau. C’est à se demander si certains ne vont pas démissionner.

Rockstar a déjà dit que GTA 6 sera en 2025. Il n’y a pour le moment pas une date plus précise.