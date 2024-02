Mark Zuckerberg a parlé de l’IA et des risques associés avec le Premier ministre japonais

Mark Zuckerberg, le patron de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), s’est entretenu cette semaine à Tokyo avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour évoquer l’intelligence artificielle générative et les risques associés.

Des discussions autour de l’IA avec Mark Zuckerberg

« Nous avons eu de bonnes discussions productives sur l’IA et le futur de la technologie », a déclaré Mark Zuckerberg à l’issue de cet entretien d’une trentaine de minutes, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision publique NHK. « Je suis vraiment enthousiaste sur le travail qui se fait ici au Japon », a encore déclaré le dirigeant.

L’IA générative pose de nombreuses questions d’ordre éthique et risque de bouleverser de nombreux secteurs d’activité. Cela peut aussi permettre de faire passer pour authentiques des documents créés artificiellement.

20 géants du numérique, parmi lesquels OpenAI (ChatGPT), Meta, Microsoft ou Google, se sont engagés ce mois-ci à lutter contre les contenus générés par l’IA visant à tromper les électeurs, alors que de nombreux scrutins majeurs sont prévus dans le monde cette année. Il s’agit notamment d’appliquer un tatouage numérique sur des documents, un message invisible à l’œil nu mais qui pourra être détecté par une machine, afin de savoir si le contenu a été généré par l’IA et sa provenance.

Mark Zuckerberg a séjourné au Japon ces derniers jours, mêlant des rendez-vous d’affaires et des moments de détente : il a notamment joué à l’apprenti forgeron dans un atelier traditionnel de sabres japonais. Il est désormais attendu en Corée du Sud, où il devrait rencontrer le président Yoon Suk Yeol et les patrons de Samsung et LG.