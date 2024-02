La sonde japonaise SLIM s’est réveillée malgré la longue nuit lunaire

La sonde lunaire SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) est de retour aux affaires après une « nuit lunaire » de deux semaines. Contre toute attente, l’agence spatiale japonaise (JAXA) est donc parvenue à « réveiller » sa sonde après cette longue mise en pause volontaire. Les ingénieurs de la JAXA estimaient pourtant que les chances d’une réactivation de SLIM étaient extrêmement minces et que la sonde ne survivrait pas aux basses températures et à l’absence prolongée de lumière solaire (la sonde fonctionne à l’énergie solaire). Pour rappel, SLIM s’est posé le 19 janvier dernier sur la Lune avec une précision quasi chirurgicale (à quelques dizaines de mètres de la zone cible), mais un problème moteur a fait pencher la sonde en avant juste avant l’atterrissage, positionnant l’engin la tête en bas et laissant les panneaux solaires dans une situation peu favorable.

La JAXA a alors décidé d’éteindre SLIM peu de temps après l’atterrissage, dans l’espoir que ce dernier puisse se recharger au fur et mesure que la position changeante du soleil alimenterait de nouveau ses panneaux. Actuellement, la température sur la Lune est d’environ 100 degrés Celsius (212 degrés Fahrenheit), et la JAXA prévoit de rétablir la communication une fois les températures revenues à la normale. La survie de SLIM à travers le midi lunaire et le gel profond est en tout cas une heureuse surprise, et il ne fait guère de doutes que cet exploit inattendu aidera les ingénieurs à affiner la conception des futures sondes lunaires. L’équipe de la JAXA se montre désormais optimiste sur les probabilités que le SLIM puisse mener à bien des recherches supplémentaires malgré sa position pour le moins incongrue.