X (Twitter) ajoute les appels audio et vidéo aux utilisateurs non-Premium

X (anciennement Twitter) annonce que les appels audio et vidéo sont désormais disponibles pour l’ensemble des utilisateurs. Cette fonctionnalité était jusqu’à présent réservée aux personnes avec l’abonnement payant Premium. Cette limitation a été levée.

Les appels pour tous sur X

Enrique Barragan, un ingénieur du réseau social, a fait savoir que les appels audio et vidéo pour l’ensemble des utilisateurs sont en train d’être disponibles, avec un déploiement progressif. Cela renforce l’idée d’Elon Musk, à savoir que X ne doit pas rester un simple réseau social, mais devenir une application tout-en-un.

Fin janvier, Elon Musk a déclaré que X rendrait les appels audio-vidéo disponibles pour tout le monde dès que l’entreprise aura la certitude qu’ils sont robustes. À ce jour, on peut toujours vous demander de vous abonner à X Premium pour pouvoir passer des appels lorsque vous appuyez sur l’icône du téléphone dans les messages privés, mais ceux qui reçoivent la mise à jour pourront passer des appels même s’ils ne paient pas.

La page d’assistance de X pour cette fonctionnalité indique maintenant que tous les comptes peuvent passer et recevoir des appels, bien que les deux parties doivent avoir été en contact via la messagerie directe au moins une fois. Auparavant, la page indiquait que seuls les « abonnés Premium avaient la possibilité de passer des appels audio et vidéo ».